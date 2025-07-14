Обновить данные в ТЦК стоило почти 6000 долл.: подробности схемы

На мобилизации и обновлении данных в ТЦК создают разные схемы. Одну из таких разоблачила прокуратура. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что работник суда предлагал коллегам за 5900 долларов. помочь обновить военно-учетные данные в ТЦК и СП в Киевской области.

Задержание. Фото Офиса Генпрокурора

По факту вымогательства и получения денег от коллег сотруднику одного из столичных судов сообщили о подозрении. В Офисе Генпрокурора отметили, что подозреваемый рассказывал другим работникам суда, получавшим вызовы в ТЦК для уточнения учетных данных, что может помочь пройти все необходимые процедуры и стать на военный учет.

"При этом мужчина гарантировал, что с его помощью коллег не мобилизуют сразу после оформления всех документов. Возможность решить этот вопрос мужчина объяснял своими знакомствами и связями в Киевской области. Свою помощь подозреваемый оценил в 4 000 долл.", — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что одному из коллег он пообещал уладить все вопросы по ТЦК без его присутствия. Получив часть вознаграждения, сообщил об увеличении стоимости услуги до 5900 долларов. Деньги передавались частями под контролем правоохранительных органов.

При получении последней части оговоренной суммы мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с требованием такой выгоды.

В ходе расследования устанавливают подельников подозреваемого. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сухопутных войсках объяснили смерть мобилизованного якобы после избиения в ТЦК.