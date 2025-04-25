"Облав" ТЦК не было: почему на самом деле на Пасху мужчины выбегали из храма

На Пасху в сети Интернет распространяли видео, где мужчины после освящения пасхальных корзин быстро выбегали с территории храма. Отмечалось, что предположительно на территории храма пришли работники ТЦК.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что информация об "облаве" ТЦК и СП в церкви на Пасху является фейком. В ЦПД объяснили, что враг массово распространял видео, на котором мужчины якобы убегают из храма с пасхальными корзинами, увидев представителей ТЦК и СП.

"Верифицировав информацию, Центр сообщает, что на самом деле ролик снят в одном из сел Ивано-Франковской области. Люди действительно выбегают из храма — но это давняя местная традиция: после освящения ремней участники богослужения спешат домой, потому что верят — "кто первый придет — тому и будет везти в хозяйстве", — объяснили в ЦПД.

При этом в Центре акцентировали, что никаких военных или представителей ТЦК и СП на видео нет.

"Цель этого фейка — дискредитация мобилизационного процесса в Украине", — подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, в Киеве, как писал портал "Комментарии", произошла драка работников ТЦК и гражданина — видео скандала распространяется в сети интернет. В Киевском городском ТЦК рассказали о подробностях инцидента.

В терцентре объяснили, что во время проверки документов данный гражданин вел себя агрессивно, отказался показать военно-учетные документы, после чего получил газовый баллончик и использовал его против военнослужащего группы оповещения и спровоцировал драку. Затем, как отметили в ТЦК, гражданин скрылся благодаря гражданским лицам.



