Новый скандал в Вашингтоне: министр финансов угрожал чиновнику администрации Трампа избиением
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый скандал в Вашингтоне: министр финансов угрожал чиновнику администрации Трампа избиением

Министр финансов США Бессент угрожал чиновнику администрации Трампа

8 сентября 2025, 22:13
Американское издание Politico сообщило о конфликте, произошедшем во время приватного ужина в Вашингтоне, где присутствовали десятки чиновников и советников из окружения Дональда Трампа.

Новый скандал в Вашингтоне: министр финансов угрожал чиновнику администрации Трампа избиением

Скандал в Вашингтоне

По данным журналистов, министр финансов США Скотт Бессент в разгар мероприятия вступил в словесную перепалку с руководителем Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте.

Причиной стычки стали слухи о том, что Пулте якобы отрицательно высказывался о Бессенте в разговорах с Трампом. Раздраженный министр финансов подошел к чиновнику и заявил:

"Я тебя морду набью. Чего ты говоришь обо мне президенту?


Ситуация быстро обострилась: Бессент требовал от владельца клуба Омида Малика решить, кто из них покинет помещение, или выйти на улицу для выяснения отношений. Пулте попытался перевести разговор в шутку, однако Бессент ответил: Нет. Я надеру тебе задницу".

Чтобы избежать драки, Малик разнял участников конфликта и отвел министра в другую часть зала. Дальнейших инцидентов во время ужина не произошло.

Это уже не первый случай, когда имя Бессента упоминается в контексте драк и скандалов. Ранее в СМИ появлялась информация, что у него якобы было физическое противостояние с Илоном Маском, когда тот работал в команде администрации Трампа. Впрочем, в Белом доме такие сообщения официально отрицают.

Источник: https://www.politico.com/news/magazine/2025/09/08/scott-bessent-bill-pulte-blowup-00549956?s=01
