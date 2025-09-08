Новый скандал в Вашингтоне: министр финансов угрожал чиновнику администрации Трампа избиением

Американское издание Politico сообщило о конфликте, произошедшем во время приватного ужина в Вашингтоне, где присутствовали десятки чиновников и советников из окружения Дональда Трампа.

Скандал в Вашингтоне

По данным журналистов, министр финансов США Скотт Бессент в разгар мероприятия вступил в словесную перепалку с руководителем Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) Биллом Пулте.

Причиной стычки стали слухи о том, что Пулте якобы отрицательно высказывался о Бессенте в разговорах с Трампом. Раздраженный министр финансов подошел к чиновнику и заявил:

"Я тебя морду набью. Чего ты говоришь обо мне президенту?





Ситуация быстро обострилась: Бессент требовал от владельца клуба Омида Малика решить, кто из них покинет помещение, или выйти на улицу для выяснения отношений. Пулте попытался перевести разговор в шутку, однако Бессент ответил: Нет. Я надеру тебе задницу".

Чтобы избежать драки, Малик разнял участников конфликта и отвел министра в другую часть зала. Дальнейших инцидентов во время ужина не произошло.

Это уже не первый случай, когда имя Бессента упоминается в контексте драк и скандалов. Ранее в СМИ появлялась информация, что у него якобы было физическое противостояние с Илоном Маском, когда тот работал в команде администрации Трампа. Впрочем, в Белом доме такие сообщения официально отрицают.



