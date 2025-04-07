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Новый скандал со снабжением ВСУ: военные получали фальсифицированные продукты

Специалисты проверили качество масла крестьянского и сыра кисломолочного сычужного

сегодня, 20:40
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Кречмаровская Наталия

В Украине проверили продукты питания, поставляемые для Вооруженных сил Украины. Неответственных поставщиков в первом квартале 2025 оштрафовали на общую сумму более 6 млн грн.

Новый скандал со снабжением ВСУ: военные получали фальсифицированные продукты

Иллюстративное фото

В закупочном агентстве Минобороны ДОТ объяснили, что в ходе проверки выявили фальсифицированную продукцию. В частности, как сообщили в Минобороны, не отвечали государственным стандартам молочные изделия.

Директор Департамента политики в сфере закупок Минобороны Украины Глеб Каневский пояснил, что в I квартале 2025 года ДОТ законтрактовал питание военнослужащих на 21,4 млрд грн.

Отмечается, что первыми товарами, подвергшимися углубленной проверке, стали масло крестьянское и сыр кисломолочный сычужный – наиболее уязвимые к фальсификации категории. Образцы изымались непосредственно в воинских частях, чтобы исключить возможность манипуляций.

В Минобороны сообщили, что из 35 лабораторных испытаний 19 образцов оказались фальсифицированными, в частности из-за содержания немолочных жиров в продукции, являющейся нарушением ГСТУ. Относительно 6 образцов, которые отобраны, ДОТ еще ожидает результатов исследований. На основании отрицательных результатов ДОТ:

  • штрафует поставщика,

  • блокирует дальнейшие поставки партии,

  • сообщает других контрагентов о нарушениях,

  • запрещает к отгрузке продукцию данной торговой марки.

В ДОТ анонсировали проведение проверок и других пищевых продуктов, которые могут быть объектами фальсификации. Также обещают повторно проверить продукцию, которая первично имела негативные протоколы испытаний.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в одном из штабов ВСУ незаконно переводили военных в тыл.




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Источник: https://mod.gov.ua/news/dot-minoboroni-oshtrafuvav-na-ponad-6-mln-grn-nizku-postachalnikiv-produktiv-dlya-zsu
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