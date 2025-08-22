Новый скандал с ТЦК в Виннице: как объяснили ситуацию в терцентре

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В сети интернет распространяется видео якобы конфликта с работниками территориального центра комплектования в Виннице. Сообщалось, что жители даже якобы устроили митинг против действий работников терцентра.
Военные. Иллюстративное фото
В Винницком областном ТЦК опубликовали официальный комментарий. Отметили, что в социальных сетях распространяется видео, которое описано как конфликт между гражданскими гражданами и представителями Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки.
В ТЦК призвали не распространять манипулятивную и искаженную информацию, обратились с просьбой использовать только достоверные и проверенные источники.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать военнослужащих, вовлеченных в процессы мобилизации.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют вымышленную историю о якобы "смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников территориального центра комплектования". Аналитики Центра отметили, что враг распространяет фейковый сюжет под видом материала украинского медиа.