Новый скандал с ТЦК в Виннице: как объяснили ситуацию в терцентре

В сети интернет распространяется видео якобы конфликта с работниками территориального центра комплектования в Виннице. Сообщалось, что жители даже якобы устроили митинг против действий работников терцентра.

В Винницком областном ТЦК опубликовали официальный комментарий. Отметили, что в социальных сетях распространяется видео, которое описано как конфликт между гражданскими гражданами и представителями Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мер, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", — говорится в сообщении.

В ТЦК призвали не распространять манипулятивную и искаженную информацию, обратились с просьбой использовать только достоверные и проверенные источники.

"Вместе с тем, в очередной раз подчеркиваем важность соблюдения гражданами законодательства о мобилизации и воинской обязанности. Только общая ответственность и сознательная позиция каждого помогут нашей стране эффективно противостоять агрессору и одержать победу", — говорится в сообщении ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда не прекращает попыток дискредитировать военнослужащих, вовлеченных в процессы мобилизации.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские ресурсы распространяют вымышленную историю о якобы "смерти 72-летней жительницы Винницкой области от рук работников территориального центра комплектования". Аналитики Центра отметили, что враг распространяет фейковый сюжет под видом материала украинского медиа.



