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Новый скандал с ТЦК: в Харьковском терцентре объяснили силовую мобилизацию

Работники ТЦК забрали сына, а мать потеряла сознание на дороге

8 июля 2025, 19:56
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Кречмаровская Наталия

В сети интернет распространяется видео, на котором мать пыталась забрать своего сына из "бусика" ТЦК. Женщина цеплялась за элементы автомобиля, однако из автомобиля вышел мужчина и оттолкнул ее от автомобиля. Автомобиль уехал, а женщина потеряла сознание на дороге.

Новый скандал с ТЦК: в Харьковском терцентре объяснили силовую мобилизацию

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

В Харьковском ТЦК прокомментировали ситуацию, отметив, что на видео зафиксирована только часть конфликтной ситуации. Отметили, что группа оповещения проверила у мужчины военно-учетные документы. После проверки документов ему было предложено проследовать в один из районных ТЦК и СП для уточнения данных и получения направления для прохождения военно-врачебной комиссии.

"Военнообязанный без конфликта проследовал к автомобилю. Через несколько минут подъехал легковой автомобиль из которого вышла пожилая женщина, которая представилась матерью военнообязанного начала кричать и препятствовать движению автотранспорта. Гражданка была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. От госпитализации она отказалась", — пояснили в ТЦК.

Также отметили, что со стороны представителей РТЦК и СП никаких противоправных действий в отношении указанного гражданина совершено не было.

"Инцидент произошел исключительно из-за неосторожных и безрассудных действий самой гражданки, которая поставила под угрозу собственную жизнь и здоровье", — отметили в ТЦК.

Напомним: портал "Комментарии" писал, скандалы с силовой мобилизацией не утихают. Сообщалось, что работники ТЦК в Киеве, вероятно, мобилизовали мужчину со сломанной рукой. В Киевском городском ТЦК пояснили, что Telegram-каналы распространяют манипулятивное видео и информацию о якобы мобилизации гражданина со сломанной рукой у железнодорожного вокзала в Киеве.




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Источник: https://www.facebook.com/khoblvk/posts/pfbid0w1C9QjBjLGXw9gfPfjtXFCn2RiDY7EHgFEB1X9sh7oSnJgwkLBKN2M3VJJgDCE3El?locale=uk_UA
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