Главная Новости Общество Скандалы Новый скандал с ТЦК: руководитель терцентра скрыл имущество более чем на 6 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый скандал с ТЦК: руководитель терцентра скрыл имущество более чем на 6 млн грн

Национальное агентство по предотвращению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК

16 сентября 2025, 12:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

ГБР разоблачило очередного чиновника – он скрыл имущество стоимостью более 6 млн грн. В Бюро объяснили, что разоблачили заместителя начальника Львовского областного ТЦК и СП, на момент разоблачения — исполняющего обязанности руководителя. Он не указал в декларации дом и земельный участок – имущество переписал на тещу.

Новый скандал с ТЦК: руководитель терцентра скрыл имущество более чем на 6 млн грн

ТЦК. Фото портал "Комментарии"

По данным ГБР, чиновник в 2023-2024 годах умышленно не задекларировал 0,025 га земельного участка и жилой дом площадью 139 кв. м во Львовском районе, построенный на этом участке.

"Объекты были оформлены на тещу, однако фактически использовались самим декларантом и членами его семьи как место жительства. Общая стоимость незадекларированного имущества превышает 6 млн грн", — говорится в сообщении.

В Бюро сообщили, что следствие имеет основания считать приобретение этого имущества сомнительным. Отмечается, что доходы, полученные фигурантом и его семьей (в соответствии с поданными декларациями), не соответствуют реальной стоимости недвижимости. По инициативе Бюро Национальное агентство по предотвращению коррупции назначило полную проверку образа жизни руководителя ТЦК.

На имущество фигуранта, по данным ГБР, наложен арест.

Чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации). Санкция статьи предусматривает строжайшее наказание в виде ограничения свободы до 2 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также ГБР проверяет информацию о незадекларированном автомобиле Mersedes, зарегистрированном на отца чиновника. Автомобиль полковник купил в 2021 году, во время пребывания в должности командира одной из воинских частей. Приблизительная стоимость автомобиля – 18 тыс. долларов.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что чиновник ТЦК "погорел" на взятке — помогал уклоняться от мобилизации.




Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-lvivshhini-dbr-vikrilo-kerivnika-tck-yakij-ne-vkazav-u-deklaraciyah-majno-na-ponad-6-mln-grn
