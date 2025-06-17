Новый скандал с обеспечением ВСУ: куда исчезало горючее, предназначенное для военных

Вопрос обеспечения потребностей ВСУ должен быть первоочередным, ведь от эффективности действий военных зависят жизни украинцев и будущее страны. Однако в Украине на четвертом году войны продолжают разворовывать материалы, необходимые на фронте.

Военные. Иллюстративное фото

В Государственном бюро расследований сообщили, что в Ивано-Франковской области разоблачили схему систематического хищения горючего, предназначенного для выполнения боевых задач.

Дизельное топливо присваивалось в воинской части авиационной бригады, которая дислоцировалась на территории области. Следствие установило, что организатором преступной схемы являлся командир роты материального обеспечения. Разворовывать горючее ему помогали командир одного из взводов и водитель.

"Злоумышленники систематически фальсифицировали служебную документацию, списывая горючее якобы на нужды выполнения боевых задач, в частности — во время воздушных тревог и взлетов авиации", — пояснили в ГБР.

На самом деле, как отметили в Бюро, дизельное горючее в больших объемах продавали местным предпринимателям. Клиентами также были владельцы общественного транспорта — они покупали горючее по цене 40 гривен за литр.

"Правоохранители зафиксировали факт реализации одной из партий объемом более 5 тонн", — сообщили в ГБР.

Отмечается, что трех фигурантов дела задержали — им сообщили о подозрении в присвоении военного имущества в условиях военного положения, совершенном по предварительному сговору группой лиц с использованием служебного положения и повторно (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что военные не получают гуманитарку, завезенную для ВСУ.