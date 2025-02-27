Новый фильм Квартала 95 "Раша Гудбай": мариупольцы выразили полное возмущение

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Недилько Ксения
Студия "Квартал 95" презентовала первый тизер комедии "Раша Гудбай", который вызвал возмущение среди многих украинцев, в частности мариупольцев. Фильм, который должен был стать сатирой на войну и оккупацию, встретился с многочисленными критическими отзывами из-за подачи трагических событий и оскорблений, затрагивающих чувства людей, переживших упомянутые события. Об этом пишет "Вільне радіо".
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Главная героиня фильма – журналистка из Горловки, которая пережила 10 лет оккупации и стала рупором "русского мира". Она вместе с сыном планировала поехать в Москву, но так и не доехала, но по обстоятельствам оказалась в Ужгороде, где ее мир кардинально меняется.
Согласно анонсу фильм выйдет в широкий украинский прокат 27 марта 2025 года. В трейлере упоминается, что ленту подготовили на деньги продакшенов, то есть без государственного финансирования.
Реакция общественности на фильм не заставила себя ждать еще во время выхода первого тизера в январе 2025 года. В соцсетях начали появляться десятки негативных откликов. В феврале появились эмоциональные посты и мариупольцев. В частности, одним из самых популярных стало сообщение мариупольца Александра Бухтияр в Facebook:
Пост собрал 225 реакций, 92 комментария и 314 репоста.
Поделилась своими впечатлениями и еще одна мариупольчанка – Наталья Дедова:
Ее также поддержали в комментариях земляки:
Мариупольцы, как и другие жители пострадавших территорий, недовольны тем, как фильм изображает их города и трагедии, считая это использованием болезненных тем для комедийного эффекта.
Отметим, ни после первой, ни после второй волны критики команда фильма не выходила с заявлениями по поводу ленты.
Одним из сценаристов и режиссером фильма стал Алексей Кирющенко, известный благодаря сериалу "Слуга народа" и своей противоречивой репутации в украинском кинематографе. Он также снимал в России сериалы, в том числе и "Мою прекрасную няню". Хотя у него было российское гражданство, Кирющенко активно работает в Украине, в том числе над государственными проектами.
После начала полномасштабной войны Кирющенко отказался от российского паспорта, получив украинский, об этом он рассказал в интервью oboz.ua. Также он стал совладельцем компаний, занимающихся разработкой беспилотников.
Сценаристами комедийной ленты стали также Юрий Костюк и Сергей Шефир.
Юрий Костюк – украинский сценарист, известный своей работой в Студии "Квартал 95". Он участвовал в создании сценариев к таким фильмам, как "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе 3" (2013), "8 новых свиданий" (2014), а также сериалов "Сваты 5" (2011), "Байки Митяя" (2010) и 17).
В 2015-2019 годах Костюк был сценаристом сериала "Слуга народа", где Владимир Зеленский исполнял роль президента Украины. Во время президентской кампании 2019 года он отвечал за создание агитационного контента, включая видеоролики и биллборды.
После победы Владимира Зеленского на выборах Костюк вступил в должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, где отвечал за гуманитарные вопросы. В июле 2021 г. он был назначен внештатным советником президента, сосредоточившись на стратегических вопросах развития государства.
Сергей Шефир — соучредитель студии "Квартал 95", сценарист и продюсер.
В мае 2019 года он был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.
Был соавтором сценария шоу "Вечерний квартал" и продюсером таких фильмов как: "Ржевский против Наполеона", "Я буду рядом" и "8 первых свиданий".
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