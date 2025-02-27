Новый фильм Квартала 95 "Раша Гудбай": мариупольцы выразили полное возмущение

Студия "Квартал 95" презентовала первый тизер комедии "Раша Гудбай", который вызвал возмущение среди многих украинцев, в частности мариупольцев. Фильм, который должен был стать сатирой на войну и оккупацию, встретился с многочисленными критическими отзывами из-за подачи трагических событий и оскорблений, затрагивающих чувства людей, переживших упомянутые события. Об этом пишет "Вільне радіо".

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О чем комедийная лента "Раша Гудбай"

Главная героиня фильма – журналистка из Горловки, которая пережила 10 лет оккупации и стала рупором "русского мира". Она вместе с сыном планировала поехать в Москву, но так и не доехала, но по обстоятельствам оказалась в Ужгороде, где ее мир кардинально меняется.

Согласно анонсу фильм выйдет в широкий украинский прокат 27 марта 2025 года. В трейлере упоминается, что ленту подготовили на деньги продакшенов, то есть без государственного финансирования.

Почему мариупольцы возмущены тизером фильма "Раша Гудбай"?

Реакция общественности на фильм не заставила себя ждать еще во время выхода первого тизера в январе 2025 года. В соцсетях начали появляться десятки негативных откликов. В феврале появились эмоциональные посты и мариупольцев. В частности, одним из самых популярных стало сообщение мариупольца Александра Бухтияр в Facebook:

“Я не могу сказать от имени всех мариупольцев, но режиссеры и продюсеры фильма “Раша Гудбай” достойны иска в суд и вечный медийный позор! И я охотно приложу свои силы, чтобы это произошло… Стоит вспомнить шутки о Скадовске и смех**чках о трупах в Тисе. Комедия "Раша Гудбай" о том, как жительница Горловки попала из-за России в украинский город Ужгород. Я не понимаю, Горловка перестала быть украинским городом? Ужгород украинский, а Горловка нет?”.

Пост собрал 225 реакций, 92 комментария и 314 репоста.

Поделилась своими впечатлениями и еще одна мариупольчанка – Наталья Дедова:

"Сколько можно вытирать ноги о Мариуполь и "Азовсталь"? Сначала "Юрик". Со сплошным искажением того, что пережили мариупольцы. И с очевидным использованием трагедии нашего города… Когда вы нажретесь и когда наконец закончится ваша насмешка над украинцами?”.

Ее также поддержали в комментариях земляки:





Мариупольцы, как и другие жители пострадавших территорий, недовольны тем, как фильм изображает их города и трагедии, считая это использованием болезненных тем для комедийного эффекта.

Отметим, ни после первой, ни после второй волны критики команда фильма не выходила с заявлениями по поводу ленты.

Команда фильма "Раша Гудбай": кто стоит за проектом

Одним из сценаристов и режиссером фильма стал Алексей Кирющенко, известный благодаря сериалу "Слуга народа" и своей противоречивой репутации в украинском кинематографе. Он также снимал в России сериалы, в том числе и "Мою прекрасную няню". Хотя у него было российское гражданство, Кирющенко активно работает в Украине, в том числе над государственными проектами.

После начала полномасштабной войны Кирющенко отказался от российского паспорта, получив украинский, об этом он рассказал в интервью oboz.ua. Также он стал совладельцем компаний, занимающихся разработкой беспилотников.

Сценаристами комедийной ленты стали также Юрий Костюк и Сергей Шефир.

Юрий Костюк – украинский сценарист, известный своей работой в Студии "Квартал 95". Он участвовал в создании сценариев к таким фильмам, как "8 первых свиданий" (2012), "Любовь в большом городе 3" (2013), "8 новых свиданий" (2014), а также сериалов "Сваты 5" (2011), "Байки Митяя" (2010) и 17).

В 2015-2019 годах Костюк был сценаристом сериала "Слуга народа", где Владимир Зеленский исполнял роль президента Украины. Во время президентской кампании 2019 года он отвечал за создание агитационного контента, включая видеоролики и биллборды.

После победы Владимира Зеленского на выборах Костюк вступил в должность заместителя руководителя Офиса президента Украины, где отвечал за гуманитарные вопросы. В июле 2021 г. он был назначен внештатным советником президента, сосредоточившись на стратегических вопросах развития государства.

Сергей Шефир — соучредитель студии "Квартал 95", сценарист и продюсер.

В мае 2019 года он был назначен первым помощником президента Владимира Зеленского.

Был соавтором сценария шоу "Вечерний квартал" и продюсером таких фильмов как: "Ржевский против Наполеона", "Я буду рядом" и "8 первых свиданий".