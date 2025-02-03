Новая администрация США планирует расследовать деятельность Центра противодействия коррупции в Украине – СМИ

Новая администрация США планирует расследовать деятельность общественной организации "Центр противодействия коррупции", на основании сведений которой бывшие американские чиновники влияли на судебную и правоохранительную систему Украины и установили контроль над Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей.

Виталий Шабунин

Об этом пишет "Закон и бизнес", ссылаясь на собственные источники. Также, по данным СМИ, обсуждаются инициативы по применению санкций США в отношении руководителей ЦПК — Дарьи Каленюк и Виталия Шабунина.

"Оказывается, Шабунина, Шерембея и Каленюк финансировала преступная организация", — пишет журналист Владимир Бойко, комментируя слова главы нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илона Маска, который сказал, что USAID является преступной организацией.

Именно так Маск отозвался об отставке двух высокопоставленных должностных лиц USAID, отказавшихся дать доступ к системам агентства представителям DOGE.





Маск также репост твит аккаунта с ником KanekoaTheGrate, в котором утверждается, что USAID якобы "связано с государственными переворотами на Гаити, Украине, Египте и других странах", а также якобы "сотрудничало с ЦРУ", обеспечивая американским разведчикам "прямой канал" для встраивания человеческих ресурсов в биологические исследовательские учреждения по всему миру в обмен на финансирование и передачу технологий.

25 января администрация Трампа приостановила работу USAID. В этой связи на 90 дней было прекращено финансирование многих проектов иностранной помощи от США, в том числе и в Украине.

Президент США Дональд Трамп объявил о планируемых отставках в руководстве Агентства Соединенных Штатов по международному развитию. Этим агентством "управляет кучка радикалов-безумцев", заявил глава Белого дома в воскресенье, 2 февраля. "Мы их убираем, а затем примем решение", — добавил он.

ЦПК среди других общественных организаций также получал гранты от USAID.

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина: в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.