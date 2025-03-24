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Ни один из 74 прокуроров, у которых Минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность, не был уволен

Генпрокуратура не уволила ни одного из 74 прокуроров, у которых Минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность.

сегодня, 11:27
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Slava Kot

Министерство здравоохранения сообщило, что отменило 74 инвалидности из 526 прокуроров, имеющих их. Однако, несмотря на подтверждение фейковой инвалидности, Офис Генерального прокурора не уволил ни одного из этих прокуроров.

Ни один из 74 прокуроров, у которых Минздрав выявил и отменил фейковую инвалидность, не был уволен

Генпрокуратура не уволила прокуроров, в которых отменили фейковую инвалидность

В ноябре прошлого года возник скандал из-за подозрительного наличия большого количества инвалидностей у украинских прокуроров. Как следствие, Владимир Зеленский указал Генеральной прокуратуре и правоохранительным органам "принять меры реагирования по выявлению, расследованию и противодействию коррупционным и другим уголовным правонарушениям при установлении инвалидности прокурорами и другими чиновниками".

Как сообщает Центр противодействия коррупции, после полугода уголовного расследования только двоим из 74 прокуроров с фейковыми инвалидностями сообщили о подозрении – руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и руководителю Уманской окружной прокуратуры Черкасской области. По подсчетам ЦПК, они получиди 1,5 млн гривен пенсии за фейковые инвалидности.

"Сейчас следователями ГБР сообщено о подозрении 2 действующим руководителям окружных прокуратур Хмельницкой и Черкасской областей по признакам совершения уголовных правонарушений", — сообщили в ГБР.

В свою очередь в Минздраве ответили, что отменили решение МСЭК, то есть инвалидности для 74 прокуроров.

"Из 74 прокуроров, которым Минздрав отменил фейковые инвалидности, о подозрениях сообщили лишь двум. Также ни один из них не был уволен из-за того, что в ОГП не видят оснований подать жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", — заключает Центр противодействия коррупции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о ликвидации МСЭК и как изменились условия оформления инвалидности в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что в Раде назвали среднюю зарплату прокурора и учителя.



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Источник: https://antac.org.ua/news/henprokuratura-ne-zvilnyla-zhodnoho-z-74-prokuroriv-u-iakykh-moz-vyiavylo-i-skasuvalo-feykovu-invalidnist/
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