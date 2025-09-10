Незаконной торговлей занимаются даже депутаты: расследование в Закарпатской области

В Закарпатской области разоблачили депутата городского совета на незаконной торговле. В Бюро экономической безопасности отметили, что депутат Хустского городского совета наладил дома незаконную торговлю электронными сигаретами и жидкостями к ним. Ему объявили о подозрении.

БЭБ. Фото из открытых источников

Следствие установило, что подозреваемый организовал нелегальный бизнес у себя во дворе в торговом павильоне. Безакцизный товар заказывал через телеграм-каналы, а затем сбывал его покупателям.

"В ходе осмотра правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и электронных сигарет без марок акцизного налога", — пояснили в БЭБ.

Отмечается, что фигуранту инкриминируют приобретение и хранение с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

