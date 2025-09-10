logo

Незаконной торговлей занимаются даже депутаты: расследование в Закарпатской области
Незаконной торговлей занимаются даже депутаты: расследование в Закарпатской области

10 сентября 2025, 14:12

10 сентября 2025, 14:12
В Закарпатской области разоблачили депутата городского совета на незаконной торговле. В Бюро экономической безопасности отметили, что депутат Хустского городского совета наладил дома незаконную торговлю электронными сигаретами и жидкостями к ним. Ему объявили о подозрении.

Незаконной торговлей занимаются даже депутаты: расследование в Закарпатской области

БЭБ. Фото из открытых источников

Следствие установило, что подозреваемый организовал нелегальный бизнес у себя во дворе в торговом павильоне. Безакцизный товар заказывал через телеграм-каналы, а затем сбывал его покупателям.

"В ходе осмотра правоохранители изъяли более тысячи единиц жидкостей для электронных сигарет и электронных сигарет без марок акцизного налога", — пояснили в БЭБ.

Отмечается, что фигуранту инкриминируют приобретение и хранение с целью сбыта и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров (ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины).

Напомним: портал "Комментарии" писал, что во Львовской области разоблачили должностных лиц, организовавших схему поборов из подчиненных. В Офисе Генерального прокурора отметили, что разоблачили коррупционную схему в центральном органе исполнительной власти. Схему организовали руководитель центрального органа государственной власти и руководитель областного уровня.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, фигуранты ежемесячно требовали от работников деньги за увеличение премий. Если подчиненные отказывались – угрожали уменьшить премии. Руководитель областного филиала занимался непосредственным сбором и скоплением средств. Часть, по данным Офиса, оставлял себе, а остальные отправлял своему руководителю в Киеве. В ходе расследования выяснили, что всего за несколько месяцев чиновники получили от подчиненных более 75 тыс. грн.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://esbu.gov.ua/news/beb-povidomylo-pro-pidozru-mistsevomu-deputatu-iakyi-nalahodyv-nezakonnu-torhivliu-elektronnymy-syharetamy
