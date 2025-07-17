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«Неуважение к военным»: Сибига ответил на действия Венгрии

«Это – абсурд»: в МИДе ответили на действия Венгрии

17 июля 2025, 22:31
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Недилько Ксения

Венгрия запретила въезд на свою территорию трем украинским военным, которых Будапешт обвиняет в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации в Закарпатье. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

«Неуважение к военным»: Сибига ответил на действия Венгрии

«Неуважение к военным»: Сибига ответил на действия Венгрии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил на такие действия соседнего государства, назвав их абсурдными.

"Решение Венгрии запретить въезд на свою территорию трем украинским военным чиновникам необоснованно и абсурдно.

Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие ответные меры", – подчеркнул Сибига.

Да, известно, что ограничения применены против:

- начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталия Ткаченко;

- командующего оперативным командованием Запад бригадного генерала Владимира Шведюка;

– руководителя Департамента мобилизации Минобороны полковник Романа Юзвенко.

Венгрия почему-то считает причастными к смерти якобы после избиения этнического венгра Иосифа Шебештеня из Закарпатья, попавшего в ТЦК.

По утверждению украинских военных, медицинские документы, которые есть у них и у гражданских врачей, доказывают, что господин Шебештень умер от тромбоза в гражданской больнице, и это действительно трагедия. Но произошло это спустя месяц после мобилизации, когда он успел сходить в СЗЧ. При этом никаких следов насилия не обнаружено.

Эти факты проверяются. Если они подтвердятся, это означает, что пророссийское правительство Орбана, беззастенчиво пользуясь трагической ситуацией, выполняет задачи путина и пытается сорвать в Украине мобилизацию, по крайней мере, среди венгерского сообщества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько понадобится лет России, чтобы захватить Украину.



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