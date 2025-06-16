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Нет денег - погибнешь под обстрелами: эксперт об инициативе в Чернигове

В Чернигове предлагают ввести плату за пребывание в укрытии: Попенко

сегодня, 14:26
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Кречмаровская Наталия

Вопрос доступных и оборудованных укрытий на четвертом году полномасштабной войны остается актуальным. До сих пор не все подходящие объекты находятся в нормальном состоянии. К тому же возникают проблемы с доступом к укрытиям. Однако в Чернигове пошли дальше – предлагают брать плату за укрытие.

Нет денег - погибнешь под обстрелами: эксперт об инициативе в Чернигове

Укрытие. Иллюстративное фото

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, о чем идет речь. По его словам, на подъезде одной из пятиэтажек на улице Пятницкой в Чернигове появилось объявление о собрании жильцов о введении платного входа в укрытие. Эксперт также опубликовал фото соответствующего объявления.

Нет денег - погибнешь под обстрелами: эксперт об инициативе в Чернигове - фото 2

Отмечается, по пять гривен должны платить те, кто не является жителями дома, где находится хранилище. Собранные деньги планировали потратить на улучшение санитарных условий.

"А нет 5 грн, или ты просто шел по улице с собакой или ребенком, пох*й, сдохни под обстрелами… Иногда наше украинское общество принимает такие причудливые формы, что кажется, что люди потеряли разум окончательно.. ну проще сказать *бнулись…", — прокомментировал ситуацию Попенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия продолжает снаряжать крылатыми ракетами самолеты стратегической авиации, которые использует при массированном обстреле территории Украины. На автобазах, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, отмечены перемещения, вероятно, с целью снаряжения крылатыми ракетами.

На прошлой неделе фиксировались перелеты бортов между авиабазами, вероятно, для снаряжения крылатыми ракетами. Количество снаряжения Ту-95МС и Ту-160 по состоянию на 13 июня может составлять до 10 единиц.



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Источник: https://www.facebook.com/olegpopenko/posts/pfbid0N5rpnRxuTf7YLRrCjbRzy9TGZruvDj6GuNQugMecYRbqxP4kuw7NdRxHWhdmNWZjl
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