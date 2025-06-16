Нет денег - погибнешь под обстрелами: эксперт об инициативе в Чернигове

Вопрос доступных и оборудованных укрытий на четвертом году полномасштабной войны остается актуальным. До сих пор не все подходящие объекты находятся в нормальном состоянии. К тому же возникают проблемы с доступом к укрытиям. Однако в Чернигове пошли дальше – предлагают брать плату за укрытие.

Укрытие. Иллюстративное фото

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко рассказал, о чем идет речь. По его словам, на подъезде одной из пятиэтажек на улице Пятницкой в Чернигове появилось объявление о собрании жильцов о введении платного входа в укрытие. Эксперт также опубликовал фото соответствующего объявления.

Отмечается, по пять гривен должны платить те, кто не является жителями дома, где находится хранилище. Собранные деньги планировали потратить на улучшение санитарных условий.

"А нет 5 грн, или ты просто шел по улице с собакой или ребенком, пох*й, сдохни под обстрелами… Иногда наше украинское общество принимает такие причудливые формы, что кажется, что люди потеряли разум окончательно.. ну проще сказать *бнулись…", — прокомментировал ситуацию Попенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия продолжает снаряжать крылатыми ракетами самолеты стратегической авиации, которые использует при массированном обстреле территории Украины. На автобазах, где дислоцируются стратегические бомбардировщики, отмечены перемещения, вероятно, с целью снаряжения крылатыми ракетами.

На прошлой неделе фиксировались перелеты бортов между авиабазами, вероятно, для снаряжения крылатыми ракетами. Количество снаряжения Ту-95МС и Ту-160 по состоянию на 13 июня может составлять до 10 единиц.