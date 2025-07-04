Несмотря на призывной возраст: из Украины сбежали владельцы "Автомагистрали-Юг" Александр Бойко и Николай Тимофеев

Владелец "Автомагистраль Юг" Александр Бойко покинул Украину 31 октября из-за пункта пропуска "Старокозаче" и с тех пор не вернулся, сообщают источники в правоохранительных органах. Несмотря на то, что с момента полномасштабного вторжения он уже 25 раз пересекал границу, обычно покидая страну ненадолго (4–10 дней), в частности, эта ничего не объясняет: последний выезд длится уже семь месяцев. В то же время в конце октября Украину также покинули генеральный директор компании Николай Тимофеев (25 октября) и брат Бойко — Юрий, директор "Дорожник - 97" (также 25 октября, через "Старокозаче").

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Вероятной причиной такого шага могло стать уголовное дело, в котором фигурируют обе фирмы. Согласно данным Единого реестра судебных решений, Главное следственное управление Нацполиции проводит досудебное расследование по вероятному злоупотреблению служебным положением группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК) — дело № 120240000000000774 от 22.04. В частности, речь идет о подозрениях в особо крупном хищении средств при строительстве криворожского водопровода и аффилированных закупках труб по завышенным ценам через "Дорожник-97".

По данным следствия, чиновники "Автомагистраль Юг" подавали фиктивные акты выполненных работ, искусственно завышали стоимость материалов и получали лишние средства, которые переводили через аффилированные компании на аренду и предоставление услуг. Были зафиксированы налоговые накладные на почти 2,6 миллиарда гривен. Через конвертационные центры эти средства "легализовали" путем покупки и экспорта сельхозпродукции через подставные структуры, в частности, в Румынии — с суммой 187 млн грн и уклонением от НДС на 20,5 млн грн.

Согласно смете, вода для Кривого Рога должна обойтись в 7,7 млрд грн. Формально контракт выполнял "Автомагистраль Юг", связанный с экс-советником председателя Днепропетровской ОГА Юрием Голыком — фигурантом дела НАБУ.

Следствие продолжается: производятся выемки документов и обыски.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в апреле 2023 года сын народного депутата Бориса Приходько Даниил и аграрный брокер Алексей Багрий выехали из Украины в качестве волонтеров для доставки гуманитарной помощи. Багрий не вернулся из-за границы, говорится в материале проекта "СтопКор".