«Неизбежный процесс» или «риск появления гетто»: политологи оценили массовый импорт дешевой рабочей силы

Острый дефицит кадров, спровоцированный войной, массовой эмиграцией и мобилизацией, заставляет украинских работодателей все чаще искать спасение за границей. Однако появление первых групп иностранных работников, в частности из стран Южной Азии, уже вызвало серьезный резонанс в обществе. Политологи Владимир Фесенко и Светлана Кушнир в комментариях для портала "Комментарии" озвучили кардинально противоположные взгляды на эту проблему. Что ждет украинский рынок труда и почему чиновникам советуют "развернуться лицом к собственному народу" — читайте дальше в нашем материале.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Нехватка рабочих рук в Украине вынуждает бизнес и государственные учреждения искать персонал за границей, что все чаще вызывает споры в обществе. Политолог Владимир Фесенко для портала "Комментарии" проанализировал тревожные сообщения граждан о том, что пока одни украинцы воюют, а другие уехали, страну заселяют иностранцами.

"Многие пишут, что правильно, наши украинцы, они идут воевать, защищать наше государство, погибают, а Украину тем временем постепенно пытаются наполнить другими народами. Просто ситуация выглядит следующим образом. Часть украинцев на фронте, часть за границей. А кто должен работать? " — обозначил проблему эксперт.

Он убежден, что вместо паники стоит посмотреть на внутреннюю ситуацию с остающимися в тылу гражданами, но не спешащими трудоустраиваться.

"Сейчас много ухилянтов, которые просто сидят по квартирам и не выходят. Почему они тогда не работают? Кто-то должен работать или будут работать украинцы, которые часто или отсутствуют в Украине, в том числе и некоторые уклоняющие, или они не хотят работать на соответствующих должностях, зарплата не устраивает или что-то другое. Боятся мобилизации. Не важно, почему они не хотят. Главное, что есть вакантные места и кто должен работать", — констатировал политолог.

По словам Фесенко, привлечение внешних ресурсов является стандартной мировой практикой для преодоления кадрового дефицита, и Украина здесь не исключение.

"И потому работодатель, если нет людей, готовых работать на этих должностях, физически их нет, что они делают? Они ищут их за границей. Это практика во всех странах. Если только это не закрытая страна, где есть запреты на въезды, выезды и так далее. Я не вижу здесь ни одной трагедии. Это неизбежный процесс", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что этот тренд только усилится после завершения боевых действий, особенно в областях с невысоким уровнем оплаты труда, где сами украинцы работать не захотят. В качестве примера Фесенко привел ситуацию на Западе Украины, где появление иностранных рабочих вызвало общественный резонанс.

"Если в Ивано-Франковске паникуют, что там появились какие-то другие, и они работают, хорошо, найдите местных, чтобы работали на тех местах, где есть индусы. Проблемы решаются очень просто. Надо не паниковать, а нужно реально оценить ситуацию. Или работают украинцы, если украинцев нет для конкретных рабочих мест, неизбежно там будут работать иностранцы", — заявил эксперт.

В то же время, политолог рассказал, что массовый приезд кадров из теплых стран сопровождается логистическими и климатическими трудностями. Ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах, он раскрыл прецедент по опыту крупного государственного оператора.

"У нас уже зимой „Укрпочта“ привозила первую группу индусов для работы в своих структурах. Потому что нет своих людей, готовых там работать. Привозили. Потом около половины уехали обратно или в европейские страны лечиться. Ну, зима была ужасная. Заболели, замерзли, да. Так что и такая проблема есть", – поделился информацией Фесенко.

По мнению аналитика, из-за войны войны и сложного климата заполнить пустые рабочие места будет вызовом, однако другого пути для экономики нет.

Еще непросто будет найти людей для того, чтобы работать в нашей стране, особенно в условиях войны. Тем не менее, нам придется. Просто это неизбежно. Особенно после окончания войны. Придется искать людей для работы в Украине в некоторых отраслях, в некоторых областях, на некоторых рабочих местах, где не будет хватать украинцев", — подытожил Владимир Фесенко.

"Мигрантам бронирование не нужно": Светлана Кушнир объяснила, почему власти и бизнес выбирают иностранную рабочую силу

Политолог Светлана Кушнир для портала "Комментарии" напомнила, что идея заполнения рынка труда иностранцами противоречит предыдущим государственным планам по трудоустройству своих граждан.

"Ну, первое, хочу отсылку сделать к прекрасной инициативе тогда еще министра экономики Юлии Свириденко, теперь премьер-министра, в отношении трудовой армии. Тогда говорилось, что все, кто у нас безработные в Украине – нужные работники разнорабочие, строители разных направлений и так далее, и так далее, и так далее. А это что? В рамках стратегии создания трудовой армии сейчас заводятся мигранты, т.е. Украина в демократической яме, не кризисе, в яме", — подчеркнула экспертка.

Она убеждена, что без срочного финансирования программ защиты материнства и детства со стороны Кабмина и парламента страна лишится каких-либо перспектив восстановления человеческого капитала.

"Если в ближайшее время вопросы безопасности и вопросы защиты семьи, как основы общества, где рождаются дети, а значит – будущего Украины, не будет решен, даем задачу премьер-министру, всем органам и Верховной Раде, которая должна выделять средства на то, чтобы нормальные семьи имели не одного ребенка или вообще не могли родить ребенка, боясь. Иначе мы обречены как нация на вымирание. А люди-мигранты – это рабочие руки, это люди трудоспособного возраста, приезжающие", — констатировала Кушнир.

Аналитик возмущена тем, что бизнес ищет кадры за рубежом, игнорируя миллионы внутренне перемещенных лиц внутри страны, которые сталкиваются с бюрократическими и социальными преградами при попытке трудоустроиться.

"Но случайно, они приезжают на какие должности? У нас нет собственных людей? У нас более трех миллионов внутри перемещенных лиц. Из них трудоспособного возраста людей достаточного количества. Но у них нет возможности, даже не то, что там какую-то определенную тысячу, две тысячи на получение от государства получить, не подработать потому, что есть вопросы для мужчин, бронирование, интересно, а мигрантам бронирование ведь не нужно, да? Отлично", — отметила политолог.

Для женщин со статусом ВПЛ, по словам Светланы Кушнир, барьером становится полное отсутствие базовой социальной инфраструктуры, которая позволила бы им полноценно выйти на работу.

"Второе, если это женщина, вопрос детского сада или школы или времени пребывания ребенка для его развития, потому что кружки – это платно. Доставить ребенка в школьное или детское учреждение – это вопрос денег и времени, и логистики. И, конечно, здравоохранение. Качественные медицинские услуги – этого тоже нет. Ну и уровень заработной платы, пожалуй, тоже, потому что внутренне перемещенным лицам нужно еще арендовать жилье, и это тоже дополнительные расходы", — пояснила она.

Отдельное внимание эксперт обратила на финансовый парадокс: отечественные компании отказываются платить достойные оклады своим гражданам, однако создают максимально комфортные и дорогие условия для иностранных рабочих.

Теперь давайте до уровня заработной платы. Если наши работодатели решили, что украинские граждане, украинские работники должны стоить два шага (копейки) , они глубоко ошибаются. Потому что сейчас на трудовых мигрантов, приезжающих из Индии, они готовы отдавать больше 300 баксов, а то и 800. Интересно. А им надо еще где- то жить. То есть им предоставлено бесплатно, не знаем ли сейчас, будут предоставлены какие-то места жительства, общежития. А могут лучше вкладывать в своих украинских работников", — отметила Светлана Кушнир.

Политолог подчеркнула, что из-за отсутствия гибкой системы бронирования украинские города оказались на грани коммунального коллапса.

"И тогда вопрос возникает к работодателям. Повышение заработной платы в среднем по отраслям и даже ситуация, которая у нас сейчас есть, практика, мобилизация, невозможность быть забронированными. Ну если у нас в одном городе мобилизовали единственного электрика, если у нас сейчас проблемы, даже в больших городах, с обслуживанием лифтового хозяйства, потому что этих электриков, инвентарей мобилизуют, ну завтра встанут эти лифты, что дальше будем делать? Ну давайте мобилизуем всех тогда. Поэтому разумной какой-либо стратегии от государства не видно", — возмутилась экспертка.

По ее словам, в таких реалиях частные компании действуют исключительно прагматично, ведь бизнес вынужден искать какие-то пути выхода, потому что бизнес хочет выжить. Поскольку главной сутью предпринимательства является заработок денег, в отсутствие альтернатив "вопрос заезда мигрантов только будет нарастать". Однако массовый приток иностранной рабочей силы неизбежно спровоцирует масштабный раскол.

"Мы получим еще и публичный выбор собственного общества. Люди приезжают другой веры. Другой вообще ментальности. Они не будут учить украинский язык. Они не будут здесь ассимилироваться. Они будут понемногу прибавлять сюда свои семьи. У нас скоро в некоторых городах сможет появиться индийское гетто, еще какое-нибудь там, Годжа, может заехать. Ну и тогда что? Уже там снимали видео, что в Ивано-Франковске в реке индусы стирают одежду, моются, сушат свое белье, как в Индии. Дальше что мы будем делать?" — подчеркнула аналитика.

Кушнир отметила, что недавнее подписание президентом закона о наказании за антисемитизм впоследствии может повлечь за собой аналогичные шаги в отношении других национальностей, поскольку "украинцы достаточно такая не толерантная нация на самом деле". Эксперт убеждена, что вместо импорта чужой культуры правительство обязано немедленно переориентироваться на внутренние демографические проблемы.

"И теперь, как вывод, прежде чем завозить тысячами людей другой ментальности, другого вероисповедания, развернитесь лицом к украинскому народу, уважаемые представители Кабмина. Сядьте там, подумайте головой. Потому что нам нужна длинная, не на три года, не на пять, а минимум на 30, чуть ли не на 50 лет, стратегия обновления украинской популяции. И она должна быть комплексной", — заявила она.

Если чиновники проигнорируют этот вызов, страна столкнется с серьезными внутренними потрясениями и ухудшением ситуации на местах , подчеркнула Кушнир.

"Поэтому и дальше Украина не будет воспринимать новых мигрантов, будет напряжение социальное. В этих местах, где они будут скапливаться, будет расти. Точно так же, как будет расти криминальность, преступность", — подытожила Светлана Кушнир.