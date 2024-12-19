Не только российские спецслужбы: кто атакует благотворительные фонды Украины

В 2024 году уровень вкладов в поддержку военных нужд снизился на 15-40%. Одной из причин стали целенаправленные негативные атаки на благотворительные фонды. Однако такие атаки идут не только со стороны российских спецслужб, но и с середины страны.

OSINT-аналитики Molfar проанализировали атаки на репутацию пяти крупных благотворительных фондов Украины: Платформа United24, Вернись живым, Фонд Сергея Притулы, KSE Foundation и Фонд Петра Порошенко совместно с ОО "Солидарное дело общин".

Согласно результатам исследований, российские спецслужбы лидеры по атаке на благотворительные фонды Украины. Из 379 атак проанализированными OSINT-аналитиками Molfar 36,1% приходится на спецслужбы РФ. На втором месте расположились сторонники партии "Европейская солидарность". Они совершают 31,7% от всех атак. Еще 6,3% возможно занимают представители привержены "Слугам народа".

Также исследователи связывают 3,4% с партией ЕС или российскими структурами, а еще 1,8% с Ринатом Ахметовым. Еще 18,7% установить не удалось.

Больше всего российские структуры атакуют Фонд Притулы – 81. На втором месте United24 – 29 атак. Сторонники партии ЕС совершают атаки на все фонды, кроме Фонда Петра Порошенко, в то время как связанные со "Слугой народа" атакуют исключительно благотворительные организации, связанные с бывшим президентом.

Общее количество атак на фонды, проанализированные OSINT-аналитиками Molfar:

— Фонд Сергея Притулы – 138

— Платформа United24 — 113

— Вернись живым — 68

— Фонд Петра Порошенко – 51

— KSE Foundation — 9

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, какие нарративы используют при атаках на благотворительные фонды.

Также "Комментарии" писали о чемпионке Олимпиады-2024, которая направила деньги за "золото" в поддержку ВСУ.