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Не "Милый дом", а дом ужасов: шокирующие результаты проверки Омбудсмана

Скандал в пансионате "Милый дом": ужасные условия проживания пожилых людей

сегодня, 12:24
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Черновалова Кристина

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал шокирующие результаты проверки частного пансионата для престарелых "Милый дом". Вместо обещанного уюта и попечительства проверка выявила ужасные условия содержания и многочисленные нарушения прав человека.

Не "Милый дом", а дом ужасов: шокирующие результаты проверки Омбудсмана

Скандал в пансионате "Милый дом"


Омбудсман не только указал на общую неблагоприятную атмосферу, но и документировал четкие нарушения: от ненадлежащих условий проживания до серьезных злоупотреблений, которые ставят под угрозу здоровье и достоинство жителей. В частности, душный воздух, неприятные запахи, некачественное питание и отсутствие согласия на пребывание в пансионате от некоторых подопечных.

Не ”Милый дом”, а дом ужасов: шокирующие результаты проверки Омбудсмана - фото 2


Инспекция также нашла на втором этаже пансионата потерявшую сознание пожилую женщину. Она лежала на полу без одежды, с многочисленными синяками на теле.

“Для выяснения обстоятельств пребывания женщины в таком состоянии и оказания ей неотложной помощи вызвали представителей полиции и скорой. В дальнейшем женщину госпитализировали в больницу”, — сказал Лубинец.

Кроме того, на втором этаже обнаружили четырех подопечных, которые находились в закрытой защелке комнате.

Не ”Милый дом”, а дом ужасов: шокирующие результаты проверки Омбудсмана - фото 3

Это не первый случай, когда "Милый дом" попадает под прицел общественности и органов контроля. В сети можно найти десятки статей о ненадлежащем обращении с пожилыми людьми в этом заведении. Предыдущие проверки также выявляли критические нарушения, но, к сожалению, пансионат продолжал свою работу.

На портале YouControl журналисты "Комментариев" нашли директора частного пансионата. Им оказался Влазнев Степан. Однако информация о нем или его деятельности отсутствует.

Не ”Милый дом”, а дом ужасов: шокирующие результаты проверки Омбудсмана - фото 4

Дмитрий Лубинец отметил, что с результатами визита будет составлен отчет и приняты соответствующие меры реагирования.




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Источник: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6217
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