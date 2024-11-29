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Назначение для пускания дыма в глаза: Безугла заявила о "генеральской мафии" в ВСУ

Марьяна Безуглая критикует Александра Сырского и военное руководство.

сегодня, 17:25
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, "генеральская мафия" в ВСУ ведет к "позорной капитуляции" Украины на войне.

Назначение для пускания дыма в глаза: Безугла заявила о "генеральской мафии" в ВСУ

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на назначение новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. По ее словам, такое назначение может производиться для "пускания дыма в глаза".

"Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не лишились ни Павлюка, ни Сырского, то это просто пускание дыма в глаза, чтобы генеральская мафия протянула до позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непокорную систему в ВСУ", — считает Безуглая.

Народный депутат предполагает, что Михаила Драпатого используют во время междоусобий между генералами. В результате Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

"Генерал Драпатый, в свою очередь, будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" внутри генеральских разборок. Долой Сырского! Господин Президент, ждем!", — добавляет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не цепляться за кресло" и покинуть свой пост. По ее словам, украинский генерал "утопит страну". Кроме того, нардепка называла управление Сырского "тупым".

Также "Комментарии" писали о заявлении Безуглой, которое считает, что украинской армией руководят враги Украины. Нардепка утверждает, что Сырский якобы "работает на врага".



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Источник: https://t.me/marybezuhla/2448
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