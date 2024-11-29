Назначение для пускания дыма в глаза: Безугла заявила о "генеральской мафии" в ВСУ

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, "генеральская мафия" в ВСУ ведет к "позорной капитуляции" Украины на войне.
Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая отреагировала на назначение новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. По ее словам, такое назначение может производиться для "пускания дыма в глаза".
Народный депутат предполагает, что Михаила Драпатого используют во время междоусобий между генералами. В результате Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не цепляться за кресло" и покинуть свой пост. По ее словам, украинский генерал "утопит страну". Кроме того, нардепка называла управление Сырского "тупым".
Также "Комментарии" писали о заявлении Безуглой, которое считает, что украинской армией руководят враги Украины. Нардепка утверждает, что Сырский якобы "работает на врага".
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