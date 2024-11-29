Назначение для пускания дыма в глаза: Безугла заявила о "генеральской мафии" в ВСУ

Народная депутат Марьяна Безуглая призвала уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, "генеральская мафия" в ВСУ ведет к "позорной капитуляции" Украины на войне.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на назначение новым командующим Сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. По ее словам, такое назначение может производиться для "пускания дыма в глаза".

"Если Драпатого только поставили вместо Павлюка и не лишились ни Павлюка, ни Сырского, то это просто пускание дыма в глаза, чтобы генеральская мафия протянула до позорной капитуляции и зацементировала существующую коррупционную и непокорную систему в ВСУ", — считает Безуглая.

Народный депутат предполагает, что Михаила Драпатого используют во время междоусобий между генералами. В результате Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

"Генерал Драпатый, в свою очередь, будет использован благодаря своему авторитету в войсках и станет очередным "козлом отпущения" внутри генеральских разборок. Долой Сырского! Господин Президент, ждем!", — добавляет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая призвала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского "не цепляться за кресло" и покинуть свой пост. По ее словам, украинский генерал "утопит страну". Кроме того, нардепка называла управление Сырского "тупым".

Также "Комментарии" писали о заявлении Безуглой, которое считает, что украинской армией руководят враги Украины. Нардепка утверждает, что Сырский якобы "работает на врага".