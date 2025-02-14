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Народного депутата Бондаря взяли под стражу в зале суда: что известно

Бондарю инкриминируют противоправные действия на закупках для "Укрзализныци"

сегодня, 19:05
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Кречмаровская Наталия

Высший антикоррупционный суд арестовал народного депутата Виктора Бондаря. Как сообщили в Центре противодействия коррупции, следствие называет нардепа одним из организаторов завладения 140 млн грн при закупке кабелей "Укрзализныцей".

Народного депутата Бондаря взяли под стражу в зале суда: что известно

Фото из открытых источников

“Из-за того, что Бондарь не внес 100 млн грн залога, НАБУ обратилась с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей с возможностью внесения залога. Это ходатайство согласовано и.о. Генпрокурора, без которого суд не может арестовывать народных депутатов”, — сообщили в ЦПК.

Судья ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворила ходатайство. К нардепу была применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения 100 млн грн залога. Бондарь был заключен под стражу в зале суда.


Народного депутата Бондаря взяли под стражу в зале суда: что известно - фото 2


В Центре напомнили, что, по версии следствия, народный депутат и его сообщник, предприниматель Владимир Котляр, разработали схему, которая заключалась в организации поставок продукции для АО "Укрзализныця" по завышенным ценам. Участники схемы предположительно вступили в сговор с членами организованной группы под руководством экс-советника Офиса Президента Артема Шила.

"Члены группы Шила неформально контролировали "Укрзализныцю" и могли за определенный процент от суммы закупок обеспечить победу подконтрольных предпринимателю компаний в закупках", — сообщили в ЦПК.

По данным следствия, в результате противоправных действий в течение 2021-2022 годов в тендерах УЗ на поставку кабельно-проводниковой продукции победили подконтрольные предпринимателю компании. Сообщается, что "Укрзализныця" понесла убытки на сумму более 140 млн грн, которыми якобы завладели участники преступления.

Напомним, что в Киеве, как писал портал "Комментарии", разоблачили масштабную коррупционную схему.




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Источник: https://www.facebook.com/share/152zo2hMWx/
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