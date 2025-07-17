"Народное сопротивление работникам ТЦК становится массовым": что известно

Враждебная пропаганда усиливает информационную кампанию против Украины. Враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.

"На самом деле на видео — инцидент, который произошел еще 11 сентября 2024 года в Ивано-Франковске. На нем видно, как группа молодых людей нападает на военнослужащего. Впоследствии полиция Ивано-Франковского района задержала трех человек, причастных к нападению", — сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Аналитики Центра отмечают, что распространение этого видео пропагандой РФ преследует четкую цель. Россия пытается искусственно подогревать эмоции в украинском обществе и создать иллюзию массового "народного сопротивления" работникам ТЦК. В ЦПД отмечают, что распространение такого видео является очередной попыткой подорвать доверие к украинским силам обороны.

"Подобные информационные атаки не новые. Россия систематически использует видеофейки и вырванные из контекста инциденты для дискредитации работников ТЦК и СП и срыва мобилизационного процесса в Украине", — отметили в Центре.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с представителями ТЦК и силовой мобилизации в Украине не утихают. Очередной скандал может стать международным. Ведь якобы мужчина, имеющий венгерский паспорт, умер после мобилизации в результате полученных травм от избиений. Ситуацию прокомментировали в Сухопутных войсках ВС Украины.



