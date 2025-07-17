"Народное сопротивление работникам ТЦК становится массовым": что известно

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Кречмаровская Наталия
Враждебная пропаганда усиливает информационную кампанию против Украины. Враг пытается создать картинку массового народного сопротивления работникам ТЦК, пользуясь чувствительностью темы.
Мобилизация. Иллюстративное фото
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют видео якобы из Одессы, на котором местные жители "дают отпор" работнику ТЦК.
Аналитики Центра отмечают, что распространение этого видео пропагандой РФ преследует четкую цель. Россия пытается искусственно подогревать эмоции в украинском обществе и создать иллюзию массового "народного сопротивления" работникам ТЦК. В ЦПД отмечают, что распространение такого видео является очередной попыткой подорвать доверие к украинским силам обороны.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что скандалы с представителями ТЦК и силовой мобилизации в Украине не утихают. Очередной скандал может стать международным. Ведь якобы мужчина, имеющий венгерский паспорт, умер после мобилизации в результате полученных травм от избиений. Ситуацию прокомментировали в Сухопутных войсках ВС Украины.