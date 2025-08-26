Нардепы не скрывают возмущения: произвол покрывается властью на Банковой

Количество случаев незаконной и силовой мобилизации не уменьшается — ежедневно СМИ пишут о бусификации в разных регионах Украины.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что истории с похищением людей ТЦК не останавливаются.

"Такое ощущение, что они набирают силу с каждым днем", — отметил политик.

Нардеп рассказал, что на Закарпатье среди бела дня похитили ветерана и экс-полицейского Ивана Белецкого. Люди в масках. По его словам, есть как минимум один свидетель, снимавший видео похищения. Жена подтвердила, что мужа увезли в ТЦК, там он сразу прошел ВЛК и был признан годным. При том, что по словам жены, он недавно перенес операцию на суставе, отметил политик.

СМИ, по словам Гончаренко, пишут, что это произошло после конфликта. Белецкий – ветеран российско-украинской войны. Его уволили из полиции из-за того, что он помог ветерану войны, которого пытались унизить сотрудники Ужгородского ТЦК, сообщил подробности народный депутат.

"Что это за произвол? ТЦК хотят — унижают людей, хотят — похищают людей. И это все абсолютно покрывается властью на Банковой. Если бы Зеленскому эта система не нравилась, то он уже давно бы изменил ее. Расформировал бы ТЦК, создал бы нормальные центры рекрутинга. Но нет, зачем. Все и так хорошо работает”, — отмечает политик.

