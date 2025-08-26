Нардепы не скрывают возмущения: произвол покрывается властью на Банковой

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Количество случаев незаконной и силовой мобилизации не уменьшается — ежедневно СМИ пишут о бусификации в разных регионах Украины.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко отметил, что истории с похищением людей ТЦК не останавливаются.
Нардеп рассказал, что на Закарпатье среди бела дня похитили ветерана и экс-полицейского Ивана Белецкого. Люди в масках. По его словам, есть как минимум один свидетель, снимавший видео похищения. Жена подтвердила, что мужа увезли в ТЦК, там он сразу прошел ВЛК и был признан годным. При том, что по словам жены, он недавно перенес операцию на суставе, отметил политик.
СМИ, по словам Гончаренко, пишут, что это произошло после конфликта. Белецкий – ветеран российско-украинской войны. Его уволили из полиции из-за того, что он помог ветерану войны, которого пытались унизить сотрудники Ужгородского ТЦК, сообщил подробности народный депутат.
Напомним: портал "Комментарии" писал о схеме уклонения от мобилизации в Киеве. Правонарушители за 19 тыс. долларов обещали снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии.