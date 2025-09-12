Нардепов и экс-чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел, - СМИ

Рубрики
Недилько Ксения
В первые месяцы полномасштабного вторжения некоторые депутаты, экс-чиновники, партийцы и другие политики из окружения Петра Порошенко были фиктивно мобилизованы в отдельный 206 батальон. Они якобы использовали фиктивную службу во избежание уголовных преследований, реальной мобилизации, а также для пиара. Об этом пишет УНИАН.
Нардепов и экс-чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел - военный
Так, речь идет о схеме Порошенко, которую бывший президент якобы организовал при создании 206-го батальона. По словам журналистов, штаб батальона изначально разместили в офисе партии "Европейская солидарность" по улице Лаврской в Киеве на определенных условиях.
По информации СМИ, по схеме Порошенко в марте 2022 года несколько десятков политиков, экс-чиновников и нардепов из окружения Порошенко, в том числе Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба, Владимир Вятрович и другие оформились в батальон, где не имели никаких реальных должностей. Главной целью подобной "мобилизации", по словам журналистов, было избегание юридической и уголовной ответственности по ряду дел.
Там отмечают, что в батальон также массово записывали и обслуживающий персонал из окружения Порошенко – охранников, водителей и помощников.
Как сообщалось ранее , у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего игнорирования им повесток. Оба военнообязанных сына Порошенко скрываются от ВСУ в Лондоне с начала войны.