Нардепов и экс-чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел, - СМИ

В первые месяцы полномасштабного вторжения некоторые депутаты, экс-чиновники, партийцы и другие политики из окружения Петра Порошенко были фиктивно мобилизованы в отдельный 206 батальон. Они якобы использовали фиктивную службу во избежание уголовных преследований, реальной мобилизации, а также для пиара. Об этом пишет УНИАН.

Нардепов и экс-чиновников из окружения Порошенко поймали на фиктивной службе: массово убегали от уголовных дел - военный

Так, речь идет о схеме Порошенко, которую бывший президент якобы организовал при создании 206-го батальона. По словам журналистов, штаб батальона изначально разместили в офисе партии "Европейская солидарность" по улице Лаврской в Киеве на определенных условиях.

"С началом полномасштабного вторжения встал вопрос о размещении штаба батальона, складов, служб и т.д. И здесь Петр Алексеевич предложил предоставить помещение для штаба. В благодарность за предоставление помещения Порошенко потребовал фиктивного оформления на службу своих подчиненных, а также потребовал справку о том, что он освобождается. Порошенко, известный своей экономностью, должен по аренде с 2019 года и надеялся перевести уплату долга на воинскую часть", – отмечает издание.

По информации СМИ, по схеме Порошенко в марте 2022 года несколько десятков политиков, экс-чиновников и нардепов из окружения Порошенко, в том числе Александр Турчинов, Владимир Омелян, Василий Бурба, Владимир Вятрович и другие оформились в батальон, где не имели никаких реальных должностей. Главной целью подобной "мобилизации", по словам журналистов, было избегание юридической и уголовной ответственности по ряду дел.

"Арестович публично ляпнул, что бывший начальник ГУР МО Василий Бурба скрывается в Дубае. Бурба немедленно опубликовал фотографию себя, любимого, одетого во все мыслимые средства защиты – вплоть до наколенников. На самом деле в 206 отдельном батальоне, он появился лишь несколько раз в сутки". - "Так же, когда СБУ в мае 2022 года обнародовала повестку на допрос для Турчинова по угольному делу Порошенко, он заявил, что находится на юго-восточном фронте. Юго-восточный фронт, в окопах которого генерал-майор Турчинов держал оборону, на самом деле пролегал в селе Бурбы", – говорится в материале.

Там отмечают, что в батальон также массово записывали и обслуживающий персонал из окружения Порошенко – охранников, водителей и помощников.

"Порошенко вместе с ближайшими соратниками спасали от реальной мобилизации свое обслуживание, надеясь, что 206 батальон останется в Киеве и не попадет на фронт", – заявляют журналисты.

Как сообщалось ранее , у народного депутата Порошенко были вынуждены признать его военнообязанного сына Алексея уклонистом, фактически подтвердив нарушение им закона о мобилизации. Сделано это было ради снятия ареста имущества Порошенко-младшего игнорирования им повесток. Оба военнообязанных сына Порошенко скрываются от ВСУ в Лондоне с начала войны.