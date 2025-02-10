Нардеп: ВР во главе с Галущенко пытаются закупить российские реакторы, прибегая к афере

В Верховной Раде пытаются протянуть законопроект о строительстве 3 и 4 энергоблоков на Хмельницкой АЭС, а профильный комитет прибегает к открытому мошенничеству, пытаясь подменить один проголосованный законопроект в первом чтении на другой. Об этом сообщает народный депутат Владимир Вятрович.

Хмельницкая АЭС

Нардеп отмечает, что кроме того, что сам законопроект имеет целью покупку ядерных реакторов российского производства и потратить десятки миллиардов гривен и кучу лет на их установку и запуск на ХАЭС, так комитет ВР прибегает к афере.

"Эти реакторы Украине готова продать Болгария, которая стремится уменьшить зависимость от России в энергетике и избавляется от российского хлама. Эксперты-энергетики указывают на очевидную коррупциогенность и вредоносность этого замысла. Представители Евросоюза, которых лоббисты проекта пытались записать в союзники, тоже от него открестились. Проект о российских реакторах для ХАЭС настолько токсичен, что уже несколько попыток провести его в парламенте хотя бы в первом чтении провалились", – отмечает Вятрович.

Он сообщил, что принятый в первом чтении законопроект № 11392 с неприметным названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности".

"И вот, готовя этот проект ко второму чтению, комитет по энергетике во главе со "слугой народа" Андреем Герусом двумя собственными комитетскими поправками полностью изменил название и весь текст законопроекта. Следите за руками. Проект до второго чтения называется "О приобретении оборудования, необходимого для строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электрической станции". Весь текст принятого за основу законопроекта 11392 комитет тупо выбросил, вместо этого вставил совершенно новый текст на совсем другую тему, который по сути повторяет скандальный законопроект о российских энергоблоках для ХАЭС", – отмечает политик.

Вятрович отмечает, что это "наглое нарушение регламента".

"Но поскольку на днях эту аферу публично поддержал президент Зеленский, нет сомнения, что "слуги" и их партнеры по ОПЗЖ попытаются ее протянуть, наплевав на Конституцию и регламент. Поведение и руководства парламента, и каждого депутата в этой ситуации будет лакмусом, кто на стороне закона и национальных интересов, а кто готов послушно уничтожать остатки правового государства и парламентаризма в Украине", – отмечает нардеп и подчеркивает, что законопроект 11392 должен быть снят с повестки дня пленарных заседаний, а регламентный и антикоррупционный комитеты Верховной Рады должны дать правовую оценку афере по подмене законопроекта.

Напомним, что ранее Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности отмечал, что Украина полностью отказалась от сотрудничества с "росатомом" после начала полномасштабной войны, разорвав все соглашения с российской стороной в атомной сфере.

"Вместо этого ведутся прямые коммерческие переговоры с болгарским правительством о приобретении оборудования и реакторов АЭС Belene, которое является собственностью государственной энергетической компании Болгарии (Natsionalna Elektricheska Kompania EAD). В целом, украинская ядерная энергетика и строительство новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС – одни из основных направлений манипуляций, которые "вбрасываются" в украинское медиа поле", – пишут в Центре.