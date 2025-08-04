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Нардеп Вацак, вероятно, защищает УПЦ МП и может стать кандидатом на расследование НАБУ: эксперты

Эксперты рассказали о состоянии и религиозных убеждениях народного депутата Геннадия Вацака

4 августа 2025, 18:12
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Кречмаровская Наталия

Эксперты отметили, что народный депутат Геннадий Вацак, вероятно, ведет себя как последовательный сторонник "Русского мира". Однако ему и его единомышленникам в парламенте не удастся отстоять интересы церкви московского патриархата.

Нардеп Вацак, вероятно, защищает УПЦ МП и может стать кандидатом на расследование НАБУ: эксперты

Геннадий Вацак. Фото из открытых источников

Политолог Марьян Ощановский пояснил, что 17 июля этого года Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла Украинской православной церкви Московского патриархата предписание об устранении до 18 августа нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях по выявленным признакам аффилированности с русской православной церковью. По словам эксперта, Вацак в 2023 году не поддержал запрет УПЦ МП, когда Верховная Рада голосовала за законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией.

"Вацак — типичный защитник УПЦ МП. Представитель патриотической Винничины не только не голосовал за запрет этой церкви, но и в своем родном Могилеве-Подольском активно блокирует попытки перехода приходов в ПЦУ", — отметил эксперт.

По его словам, в городе четыре храма — и все Московского патриархата. Когда верующие захотели перейти в ВТО, якобы нардеп физически не позволил это сделать, привлекая "титушек" в рясах.

Эксперт Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассказал о состоянии народного депутата и почему он может стать кандидатом на расследование НАБУ. По словам эксперта, Вацак пользуется самым дорогим автопарком в нынешней Верховной Раде. Однако на практическую поддержку сил обороны нардеп выделяет в сотни раз меньше денег, чем на покупку люксовых и очень дорогих авто во время войны.

"За два года полномасштабной войны у Вацака появились два новых Rolls-Royce (Cullinan и Spectre) 700 тыс. долл. и 600 тыс. долл. соответственно (итого 58 млн грн)", — отмечает Голобуцкий.

При этом Вацак за два года полномасштабной войны потратил на помощь Силам обороны почти в 400 раз меньше – 152 тыс. грн, а это как отметил эксперт – цена одной фары его Rolls-Royce.

Вероятно, по мнению эксперта, Вацак может стать кандидатом на расследование НАБУ, поскольку антикоррупционеры упорно возьмутся разбираться с подозрениями в незаконном обогащении тех, кто пытался лишить НАБУ и САП независимости. А Геннадий Вацак, по информации эксперта, как раз был среди народных депутатов, которые 22 июля голосовали за лишение НАБУ и САП независимости.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что народные депутаты прогнозировали сложные времена в Украине.




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