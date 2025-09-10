Бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич мог вернуться в Украину. Об этом в соцсетях сообщил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ярослав Железняк.

Нардеп: Тимур Миндич вернулся в Украину

"Есть и хорошая новость! В Украину возвращается крупный бизнес! Благодаря безудержной правительственной программе поддержки бизнеса, отмене лишних регуляций и мощной диджитализации… в страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич)))", – пишет нардеп.

Примечательно, что эту новость пропустили украинские СМИ и не написали о возвращении бизнесмена, правда, и не опровергли эту информацию. Тем временем ряд российских СМИ подхватил эту новость и с заголовками типа "вернулся кошелек Зеленского" запустили эту информацию в российское информационное пространство.

Конечно, есть вероятность того, что нардеп Железняк мог пошутить в соцсетях, о чем свидетельствуют скобки в конце предложения, ранее заменявшие эмодзи и означающие шутливый контекст.

Если же это была не шутка, а действительно нардеп дал достоверную информацию, интересно, что ее подхватили именно российские СМИ.

Ранее издание Цензор.НЕТ писало о том, что Тимур Миндич находится за границей, а именно – в Австрии. Со ссылкой на собственные источники издание писало, что бизнесмена несколько раз замечали в Вене.

Также в июне, когда произошел скандал с выездом за границу вице-премьер-министра Алексея Чернышева, именно Тимура Миндича вспоминали как человека, который во время встречи попытается убедить Чернышева вернуться в Украину. После этого Чернышев действительно приехал в Украину , однако сам Миндич, как оказывается, остался за границей.