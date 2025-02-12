Верховная Рада приняла решение о закупке реакторных установок из Болгарии для завершения достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Однако противники этого решения продолжают распространять информацию о "российском происхождении" этих реакторов. Народный депутат Сергей Нагорняк отреагировал на эти заявления, назвав их манипуляцией без оснований.

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"Эти реакторы — такие же "российские", как и МиГи, которыми мы сейчас воюем с россиянами. Если следовать такой логике, то нам следует отказаться от всех советских самолетов, танков, артиллерии и даже 152-мм снарядов. Это же тоже разработка СССР, не так ли?" горняк.

Он подчеркнул, что критика достройки ХАЭС сводится не к вопросам безопасности или технологий, а к экономическим интересам.

"Олигархи боятся, что когда эти энергоблоки начнут работать, их доходы уменьшатся. АЭС производит самую дешевую электроэнергию, и это нарушит их монополию на рынке. Именно поэтому они распространяют фейки о "российских реакторах"", — добавил депутат.

Нагорняк подчеркнул, что достройка ХАЭС является единственно верным решением, поскольку энергоблоки №3 и №4 уже частично построены.

"Один блок готов на 80%, другой — на 25%. В эти недостроенные конструкции нельзя установить ни один другой реактор — ни американский, ни французский. Их пришлось бы строить с нуля, что было бы намного дороже и заняло бы много лет. Поэтому все эти разговоры — просто прикрытие для чьих-то бизнес-интересов", — подчеркивается.

Также это решение было поддержано МАГАТЭ и американской компанией Westinghouse, которая будет поставлять топливо для этих реакторов, обеспечивая полную энергетическую независимость от России.

Ранее, как писали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достройка энергоблоков на Хмельницкой атомной электростанции это важный проект, который сдержит цены на электричество для населения.