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Нардеп Гончаренко раскритиковал блогера Лаченкова: "русня, провокатор, возможно даже регионал"

Алексей Гончаренко отреагировал на критику со стороны Игоря Лаченкова по поводу санкций против Светланы Крюковой.

сегодня, 16:42
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Slava Kot

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко раскритиковал популярного блоггера Игоря Лаченкова (Лачен). Это произошло после сообщения Лаченкова, что "регионалы бывшими не бывают" на сообщение нардепа, критиковавшего санкции против бывшего заместителя главного редактора пророссийского Страна.ua Светланы Крюковой.

Нардеп Гончаренко раскритиковал блогера Лаченкова: "русня, провокатор, возможно даже регионал"

Гончаренко критикует Лаченкова

Алексей Гончаренко в собственном Telegram опубликовал видео с Игорем Лаченковым, где блоггер ответил на вопрос, критикуют ли его, что он не пошел на фронт. 25-летний инфлюэнсер отметил, что такие упреки ему поступали только от "русни", а украинцы понимают, что "каждый на своем фронте".

"У Игоря Лаченкова свой фронт, извиняюсь. Он на банановом латте. Кто спрашивает, что делает Игорь Лаченков — русня, провокатор, возможно даже регионал", — пишет нардеп в сообщении к видео.

Нардеп Гончаренко раскритиковал блогера Лаченкова: ”русня, провокатор, возможно даже регионал” - фото 2

Сообщение Гончаренко о Лаченкове

Таким образом, Алексей Гончаренко отреагировал на сообщение блогера в его Telegram-канале "Лачен пишет", с критикой в сторону народного депутата.

"Просто оставлю это на память, как господин депутат Алексей Гончаренко вписывается за русню Светлану Крюкову. Регионалы бывшими не бывают", — написал Лаченков на заявление Гончаренко с критикой, что в санационные списки добавили Светлану Крюкова из издания Страна.ua, которое  заблокированное решением СНБО с 20 августа 2021 года.

Нардеп Гончаренко раскритиковал блогера Лаченкова: ”русня, провокатор, возможно даже регионал” - фото 3

Сообщение Лаченкова о Гончаренко

Алексей Гончаренко в 2006 году в составе "Партии Регионов" был избран в Одесский городской совет. По его словам, в "Партии Регионов" он состоял из-за того, что в учредительных документах партии было положение о "курсе на евроинтеграцию". После 2014 года находится в "Европейской Солидарности".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Гончаренко подверг критике советника Офиса президента Михаила Подоляка за его прогнозы относительно войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Гончаренко в Верховной Раде ответил на условия Путина об окончании войны в Украине.



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