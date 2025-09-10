Нардеп Гончаренко прокомментировал свое видение Миндича

Рубрики
Ткачова Марія
Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с прослушиванием квартиры бизнесмена Александра Миндича, на которую обратил внимание журналист Михаил Ткач.
Гончаренко высказался по поводу Миндича
По данным расследования, квартиру Миндича проверяли на наличие "жучков" дважды в неделю, но долгое время никакой аппаратуры не находили. Только после появления слухов о возможной слежке была проведена дополнительная проверка, в ходе которой оборудование для прослушивания таки было обнаружено. Его нашли вмонтированным в пол.
Гончаренко отметил, что уже писал раньше об этой истории и даже описывал схему прослушивания. По его словам, устройства могли установить, просверлившись в квартиру Миндича из принадлежащего Сергею Боголюбову — бизнес-партнеру Игоря Коломойского. Сам Боголюбов пошел на сделку со следствием НАБУ, и именно из-за его квартиры могли фиксировать все, что происходило в помещении Миндича.