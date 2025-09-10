Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с прослушиванием квартиры бизнесмена Александра Миндича, на которую обратил внимание журналист Михаил Ткач.

Гончаренко высказался по поводу Миндича

По данным расследования, квартиру Миндича проверяли на наличие "жучков" дважды в неделю, но долгое время никакой аппаратуры не находили. Только после появления слухов о возможной слежке была проведена дополнительная проверка, в ходе которой оборудование для прослушивания таки было обнаружено. Его нашли вмонтированным в пол.

Гончаренко отметил, что уже писал раньше об этой истории и даже описывал схему прослушивания. По его словам, устройства могли установить, просверлившись в квартиру Миндича из принадлежащего Сергею Боголюбову — бизнес-партнеру Игоря Коломойского. Сам Боголюбов пошел на сделку со следствием НАБУ, и именно из-за его квартиры могли фиксировать все, что происходило в помещении Миндича.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Варшаве вызвали в МИД временного поверенного по делам россии Андрея Ордаша, который перед этим успел выступить с рядом обвинений в адрес Украины. Общаясь с российскими пропагандистскими медиа, он заявил, что Польша якобы ограничивается "голословными обвинениями" в деле нарушения ее воздушного пространства.





Ордаш отметил, что Варшава и раньше выдвигала претензии из-за российских ракет или беспилотников, которые залетали на территорию страны, но вроде бы "не давала доказательств". Кроме того, он обвинил Польшу в попытках приписать Москве диверсии, утверждая, что их якобы совершают украинцы. При этом дипломат умолчал о роли ФСБ, которое, по данным следствия, подкупал исполнителей.

