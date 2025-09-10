logo

Нардеп Гончаренко прокомментировал свое видение Миндича
Нардеп Гончаренко прокомментировал свое видение Миндича

Квартиру бизнесмена Александра Миндича регулярно проверяли на прослушивание

10 сентября 2025, 15:00
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Нардеп Алексей Гончаренко прокомментировал ситуацию с прослушиванием квартиры бизнесмена Александра Миндича, на которую обратил внимание журналист Михаил Ткач.

Нардеп Гончаренко прокомментировал свое видение Миндича

Гончаренко высказался по поводу Миндича

По данным расследования, квартиру Миндича проверяли на наличие "жучков" дважды в неделю, но долгое время никакой аппаратуры не находили. Только после появления слухов о возможной слежке была проведена дополнительная проверка, в ходе которой оборудование для прослушивания таки было обнаружено. Его нашли вмонтированным в пол.

Гончаренко отметил, что уже писал раньше об этой истории и даже описывал схему прослушивания. По его словам, устройства могли установить, просверлившись в квартиру Миндича из принадлежащего Сергею Боголюбову — бизнес-партнеру Игоря Коломойского. Сам Боголюбов пошел на сделку со следствием НАБУ, и именно из-за его квартиры могли фиксировать все, что происходило в помещении Миндича.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Варшаве вызвали в МИД временного поверенного по делам россии Андрея Ордаша, который перед этим успел выступить с рядом обвинений в адрес Украины. Общаясь с российскими пропагандистскими медиа, он заявил, что Польша якобы ограничивается "голословными обвинениями" в деле нарушения ее воздушного пространства.

Ордаш отметил, что Варшава и раньше выдвигала претензии из-за российских ракет или беспилотников, которые залетали на территорию страны, но вроде бы "не давала доказательств". Кроме того, он обвинил Польшу в попытках приписать Москве диверсии, утверждая, что их якобы совершают украинцы. При этом дипломат умолчал о роли ФСБ, которое, по данным следствия, подкупал исполнителей.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/49612
