Во временно оккупированном Мариуполе обостряется напряжение на этнической почве. По сообщениям местных телеграмм-каналов, группа мужчин "кавказского облика" напала на 13-летнего подростка прямо среди улицы и выражала угрозы его семье.

Нападение на украинца

Детали инцидента

Событие произошло на улице Архитектора Нильсена, 60. Четверо мигрантов вели себя агрессивно по отношению к парню. По словам очевидцев, один из нападавших толкнул подростка настолько сильно, что тот упал на землю и получил травмы головы, локтя и ноги.

На крики подбежали старшая сестра и мать мальчика. В это время нападавшие переключили агрессию на них: сыпали оскорбления, угрожали физической расправой и заявляли, что "это их территория".

Дальнейшее развитие



Когда одна из женщин попыталась вызвать полицию, злоумышленники быстро сели в автомобиле и скрылись с места происшествия. В тот же день семья подала заявление в полицию, однако теперь женщины опасаются за собственную безопасность и возмездие.

Контекст



Подобные инциденты в Мариуполе становятся все чаще, что свидетельствует о росте социального и этнического напряжения в городе, находящемся под контролем российских оккупационных сил.

Напоминаем, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал резонансную историю, которая получила широкую огласку в мировых медиа. По его словам, украинцу, чья дочь была убита в США, не разрешили уехать за границу, чтобы попрощаться с ней, поскольку он подпадает под ограничения для мужчин призывного возраста.