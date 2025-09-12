Нападение на украинца в Мариуполе

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Во временно оккупированном Мариуполе обостряется напряжение на этнической почве. По сообщениям местных телеграмм-каналов, группа мужчин "кавказского облика" напала на 13-летнего подростка прямо среди улицы и выражала угрозы его семье.
Нападение на украинца
Детали инцидента
Событие произошло на улице Архитектора Нильсена, 60. Четверо мигрантов вели себя агрессивно по отношению к парню. По словам очевидцев, один из нападавших толкнул подростка настолько сильно, что тот упал на землю и получил травмы головы, локтя и ноги.
На крики подбежали старшая сестра и мать мальчика. В это время нападавшие переключили агрессию на них: сыпали оскорбления, угрожали физической расправой и заявляли, что "это их территория".
Дальнейшее развитие
Когда одна из женщин попыталась вызвать полицию, злоумышленники быстро сели в автомобиле и скрылись с места происшествия. В тот же день семья подала заявление в полицию, однако теперь женщины опасаются за собственную безопасность и возмездие.
Контекст
Подобные инциденты в Мариуполе становятся все чаще, что свидетельствует о росте социального и этнического напряжения в городе, находящемся под контролем российских оккупационных сил.