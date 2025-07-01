"Наложил в штаны": Арестович пожаловался на нападение "дедушки" в Испании (ВИДЕО)

Популярный блоггер и бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович пожаловался на 67-летнего мужчину, который угрожал избить его. По словам Арестовича, тот хотел ударить его по лицу за предательство Украины.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Алексей Арестович в интервью блоггеру Александру Шелесту рассказал, что во время прогулки на побережье Валенсии в Испании к нему подошел мужчина "лет за 60". Экс-советник ОП утверждает, что тот прямо сказал, что "хочет его пер***ть" за измену Украины.

Арестович предположил, что мужчина мог быть его бывшим поклонником, однако теперь ведет себя по-другому. Блогер добавил, что пригрозил "дедушке" вызовом полиции и депортацией.

Впоследствии в сети появилось видеообращение мужчины. В нем 67-летний "дедушка" рассказал свою версию того, как он подошел к Арестовичу в Испании.

"Это тот дедушка 67-летний, который подошел к тебе, Алексей, и спросил о твоей 34-й вылазке за линию фронта… Я тебе сказал, что просто хочу ударить тебя по лицу", — заявил мужчина.

По его словам, Арестович испугался и "наложил в штаны" после его угроз.

"Когда я на него замахнулся, он так прикрылся. Рядом стояла моя жена, 63-летняя красавица, очень жаль, что она не сняла всего этого позора. Наверное, он наложил в штаны все-таки", — говорит мужчина.

В конце он обратился к Арестовичу со словами, чтобы тот "боялся ходить по европейским городам", ведь там могут быть такие "дедушки, как я, и такие бабушки, как моя жена", которые "побьют тебя авоськами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович попал в опасную ситуацию, находясь в самолете.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Арестовича.