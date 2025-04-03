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Надгробие с надписью "незаконно мобилизованный" в пригороде Киева: что происходит

Что не так с надгробием, которое якобы разместили в Броварах

сегодня, 21:25
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Кречмаровская Наталия

В пригороде Киева якобы разместили надгробие "незаконно мобилизованный". Такое фото распространяют российские пропагандисты в Telegram-каналах. Отмечается, что такое надгробие якобы установлено в Броварах.

Надгробие с надписью "незаконно мобилизованный" в пригороде Киева: что происходит

Иллюстративное фото

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности пояснили, что такая информация не соответствует действительности.

"На самом деле: это — подделка, созданная с помощью ИИ. Например, памятник имеет искусственные блики, не присущие дневному освещению, а фон размытый и нечеткий. Текст выглядит неестественно и очевидно наложен с помощью фоторедактора", — сообщили в Центре.

О том, что "новость" выдумка российской пропаганды свидетельствует и то, что в "постановлении" суда, якобы обязывающего убрать надпись "незаконно мобилизованный" с памятника, фамилия указана “Олійник”, а не "Олейнік", как на искусственной фотографии. К тому же оформление постановления не соответствует образцам, присущим украинским судам.

"Фейковый документ имеет ошибки, в частности, "ответчик обязуется изменить порочащую честь и достоинство", некоторые предложения написаны с новой строки, а также на "документе" отсутствуют печати и входящие и исходящие данные", — уточнили в Центре.

Также эксперты добавили, что информации о надгробии и погибшего "Григория Олейника" нет ни на сайте Броварского горсовета в разделе "Мемориал", ни в одном проверенном украинском медиа.

Напомним, что в Кремле, как писал портал "Комментарии", продолжают политические игры против руководства Украины. Ранее российский диктатор Владимир Путин заявлял, что срок президентства Владимира Зеленского истек и Москва не понимает, с кем в Украине можно вести переговоры и подписывать мирные договоры.



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Источник: https://t.me/spravdi/45906
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