Начинается настоящий дерибан: в Раде шокированы ситуацией в Сумской области

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Кречмаровская Наталия
В Сумской области продолжается наступление оккупантов. Ситуация угрожающая — враг преобладает количеством пехоты и не считается с потерями. Тем временем в Сумской области продолжают формально мирную жизнь — проводят тендеры.
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что часть Нацгвардии в Сумской области хочет потратить 30,75 млн. грн. на противоударные щиты для разгона демонстрантов. А тем, как напомнил политик, Россия продолжает наступление в Сумской области, а в Сумы остается чуть более 20 км.
Напомним, что не первый раз народные избранники намекают или даже прямо говорят о преступных действиях на местах. Сейчас внимание украинцев приковано, прежде всего, к Сумской области. Как писал портал "Комментарии", о ситуации на Сумщине рассказывала народная депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, быстрое продвижение российских войск – это идеальный циничный схематоз.
По мнению нардепки, благодаря быстрому продвижению врага генералы, ОВА (предыдущий Артюх) и местные администрации списывают имущество. Также невозможно доказать, что не были построены фортификации, хотя деньги на это якобы были потрачены.
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