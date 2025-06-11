Начинается настоящий дерибан: в Раде шокированы ситуацией в Сумской области

В Сумской области продолжается наступление оккупантов. Ситуация угрожающая — враг преобладает количеством пехоты и не считается с потерями. Тем временем в Сумской области продолжают формально мирную жизнь — проводят тендеры.

Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что часть Нацгвардии в Сумской области хочет потратить 30,75 млн. грн. на противоударные щиты для разгона демонстрантов. А тем, как напомнил политик, Россия продолжает наступление в Сумской области, а в Сумы остается чуть более 20 км.

"Ну это просто жесть какая-то. В очередной раз на территориях, которые находятся под угрозой оккупации, начинается настоящий дерибан. Почти 31 миллион гривен должен пойти на щиты для разгона митингов. КОТОРЫЕ ЩИТЬ? О ЧЕМ ОБЩЕМ ЯЗЫК? Часть области оккупирована. Продолжается наступление врага. Что в головах этих людей? КОГО ХОТЯТ РАЗГОНЯТЬ? Жду официальной позиции Нацгвардии. Внимательно слежу за ситуацией", – эмоционально прокомментировал ситуацию народный депутат.









Напомним, что не первый раз народные избранники намекают или даже прямо говорят о преступных действиях на местах. Сейчас внимание украинцев приковано, прежде всего, к Сумской области. Как писал портал "Комментарии", о ситуации на Сумщине рассказывала народная депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, быстрое продвижение российских войск – это идеальный циничный схематоз.

По мнению нардепки, благодаря быстрому продвижению врага генералы, ОВА (предыдущий Артюх) и местные администрации списывают имущество. Также невозможно доказать, что не были построены фортификации, хотя деньги на это якобы были потрачены.



