НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ

Есть основания полагать, что из-за действий НАБУ тысячи украинских военных потеряли здоровье и жизнь, а Россия продвинулась вглубь фронта

16 сентября 2025, 15:57
Производство украинского оружия в условиях полномасштабной войны очень актуально. Однако украинские производители в своей деятельности сталкиваются с препятствиями.

НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ

НАБУ. Фото из открытых источников

НАБУ, как сообщает издание "Униан", почти три года пыталось уничтожить украинского производителя тепловизоров. Из-за таких действий, отмечает СМИ, тысячи украинских военных потеряли жизнь и здоровье, а враг продвинулся на фронте.

"НАБУ три года блокировало и пыталось уничтожить важное военное предприятие. Бюро уже открыто работает против Украины. Три года назад НАБУ пришло в компанию Archer. Это украинский производитель прицелов и оборудования ночного видения (тепловизоров), один из лучших в мире. Как известно, ВСУ воюют, в частности, благодаря оптике Archer. Так вот, почти три года Бюро блокировало поставки прицелов и тепловизоров в войска. Из-за действий НАБУ тысячи украинских военных потеряли здоровье и жизнь, а Россия продвинулась вглубь фронта”, — пишет СМИ.

По данным издания, в начале полномасштабного российского вторжения НАБУ начало беспрецедентную кампанию по уничтожению украинского производителя Archer.

"Дело возглавила детектив Валерия Смолина. НАБУшники изъяли чертежи и схемы продукции компании, арестовали ее счета в разных странах, блокировали производственную деятельность, "кошмарили" семьи сотрудников, обысками переворачивали жилье и офисы. Правоохранительные органы и спецслужбы других стран, в которых работает компания, провели тщательные проверки и сочли ее действия абсолютно законными. Но НАБУ продолжило делать все, чтобы украинский производитель не мог полноценно работать и был в результате уничтожен”, — пишет издание.

НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ - фото 2
НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ - фото 3
НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ - фото 4
НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ - фото 5

Только широкая огласка и общественный резонанс, как отмечает СМИ, заставил НАБУ отступить и признать, что у Бюро нет доказательств против компании. Также издание предполагает, что у НАБУ есть свой карманный прокурор, свой карманный суд, своя карманная грантовая и медийная армия активистов.

"Поэтому произвол "антикоррупционеров" мог продолжаться и дальше. Детектив Валерия Смолина не понесла никакой ответственности, не говоря уже о руководстве Бюро. Но она — не единственная заинтересованное в уничтожении "Арчера" лицо. Имена других причастных вредителей – в том числе прокуроров САП и судей ВАКС тоже очень скоро будут известны”, — пишет СМИ.

Издание также указало последствия такой деятельности Бюро:

  • НАБУшники, уничтожая стратегическое предприятие, так или иначе помогли врагу убить тысячи наших воинов;

  • детективы НАБУ сознательно или нет, но устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага;

  • ни один НАБУшник не понес ответственности;

  • НАБУ ослабляет Украину на фронте;

  • действия Бюро – преступление против Украины и подрыв ее обороноспособности.

Издание напомнило, что НАБУ закрыло уголовное производство по украинскому производителю тепловизионной техники Archer. В Бюро отметили, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях должностных лиц МО и компании Archer состава уголовного преступления. Владелец компании заявил, что преступные действия НАБУ – это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн, а Шабунин оправдывает это как "ошибку в декларации".




Источник: https://www.unian.ua/incidents/nabu-tri-roki-znishchuvalo-vitchiznyanogo-virobnika-teplovizoriv-i-nihto-ne-ponis-vidpovidalnosti-ekspert-pro-skandal-z-archer-13132284.html
