НАБУшники, которые 3 года уничтожали украинского производителя тепловизоров, должны понести ответственность: СМИ

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Производство украинского оружия в условиях полномасштабной войны очень актуально. Однако украинские производители в своей деятельности сталкиваются с препятствиями.
НАБУ. Фото из открытых источников
НАБУ, как сообщает издание "Униан", почти три года пыталось уничтожить украинского производителя тепловизоров. Из-за таких действий, отмечает СМИ, тысячи украинских военных потеряли жизнь и здоровье, а враг продвинулся на фронте.
По данным издания, в начале полномасштабного российского вторжения НАБУ начало беспрецедентную кампанию по уничтожению украинского производителя Archer.
Только широкая огласка и общественный резонанс, как отмечает СМИ, заставил НАБУ отступить и признать, что у Бюро нет доказательств против компании. Также издание предполагает, что у НАБУ есть свой карманный прокурор, свой карманный суд, своя карманная грантовая и медийная армия активистов.
Издание также указало последствия такой деятельности Бюро:
НАБУшники, уничтожая стратегическое предприятие, так или иначе помогли врагу убить тысячи наших воинов;
детективы НАБУ сознательно или нет, но устроили диверсию против Украины и сработали в пользу врага;
ни один НАБУшник не понес ответственности;
НАБУ ослабляет Украину на фронте;
действия Бюро – преступление против Украины и подрыв ее обороноспособности.
Издание напомнило, что НАБУ закрыло уголовное производство по украинскому производителю тепловизионной техники Archer. В Бюро отметили, что по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии в действиях должностных лиц МО и компании Archer состава уголовного преступления. Владелец компании заявил, что преступные действия НАБУ – это зачистка украинского рынка от ведущего украинского производителя.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что детектив НАБУ Тебекин скрыл квартиру за 4 млн, а Шабунин оправдывает это как "ошибку в декларации".