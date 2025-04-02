НАБУгейт: ДБР открыло уголовное производство против детективов Кривоноса за незаконное прослушивание столичных адвокатов

ДБР открыло уголовное производство по незаконному проникновению в помещение адвокатов, прослушиванию и превышению служебных полномочий сотрудниками НАБУ и САП. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на официальную информацию Государственного бюро расследований.

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Согласно сообщению, ГБР зарегистрировало уголовное производство по фактам незаконного проникновения в помещение адвокатов, прослушивания и превышения служебных полномочий сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомости были внесены в ЕРДР по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Прежде всего, за незаконное проникновение в жилище или другое владение лица и незаконное проведение в нем обыска, совершенное должностными лицами (ч. 2 ст. 162 УК Украины).

"По данным следствия, 18–19 декабря 2023 года детективы НАБУ без надлежащих правовых оснований проникли в помещение адвокатов и провели там 7 обысков", – отмечается в сообщении.

Как сообщали источники журналистов, в частности речь идет о незаконных действиях в отношении адвоката Дмитрия Борзых, в офисе которого НАБУ установило незаконное прослушивание.

Также детективам НАБУ инкриминируют превышение власти или служебных полномочий (ч.1 ст.365 УК Украины) и препятствование деятельности защитника или нарушение адвокатской тайны (ч.2 ст.397 УК Украины).

"Речь идет о сознательных действиях правоохранителей, которые явно выходили за пределы их законных полномочий и нанесли существенный вред охраняемым законом правам граждан и юридических лиц. Следствие установило, что должностные лица НАБУ и САП использовали свое служебное положение для вмешательства в деятельность адвокатов. В частности, были незаконно установлены прослушивающие устройства, что позволяло негласный сбор информации об общении адвокатов с клиентами", – отмечается в сообщении.

Накануне Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась к Офису Генпрокурора и ГБР с заявлением о совершении грубого преступления со стороны детективов НАБУ, установивших "прослушку" в офисе столичных адвокатов. По данным журналистов, "прослушка" была установлена в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегию их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны – были подследственны самому НАБУ.

Вместе с тем, медиа сообщали о задержании на блокпосту детективами НАБУ с вооруженным спецназом двух малолетних детей адвоката Борзых – 8-летней и 5-летней дочерей, направлявшихся с отцом в школу и садик. Детективы запретили вызывать адвоката, ссылаясь на разнарядку руководства. В течение почти двух часов дети оставались заблокированными в машине без связи с мамой. Все происходило в присутствии полиции, подтвердившей факт содержания детей.

Ранее известный юрист Олег Шрам прокомментировал дело юристов, отметив, что действия НАБУ выходят за пределы компетенции Бюро, поскольку не являются коррупционными и им не подследственны, и представителей НАБУ ждет уголовная ответственность.

Недавно украинские правозащитники заявили о том, что НАБУ не оправдало ожидания общества по борьбе с топ-коррупцией. В частности, по словам основателя волонтерской группы "Народный тыл", экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки за длительное время работы Бюро почти отсутствуют судебные приговоры, а ведомство занято "злоупотреблением институтом агентов, то есть провокациями на совершение преступления".