«НАБУ снова саботирует аудит: боится провала и хочет быть неподконтрольным», - юрист Шрам

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со связанными антикоррупционными активистами фактически саботируют проведение предусмотренного законом аудита, пытаясь уйти от оценки собственной деятельности. Об этом заявил юрист Олег Шрам, комментируя реакцию на инициативу правительства по поводу очередной проверки Бюро.

По его словам, информационная кампания о якобы "давлении" на НАБУ является попыткой сорвать или максимально отсрочить аудит, который Кабинет Министров обязан проводить в соответствии с законом.

"Мы видим классический саботаж: сначала через лояльные медиа и общественные организации, а затем и непосредственно со стороны самого НАБУ запускаются провокационные и манипулятивные заявления о "давлении". Хотя правительство просто выполняет прямую норму закона о ежегодном аудите. Но вместо открытости – попытки сорвать процесс или хотя бы максимально его затянуть, чтобы выиграть время и создать иллюзию деятельности", – заявил Шрам.

Юрист подчеркнул, что причины такой реакции кроются в результатах предварительной проверки, выявивших низкую эффективность Бюро.

"Последний аудит, охватывавший период с марта 2023 по ноябрь 2024 года, фактически зафиксировал провал. Несмотря на все попытки смягчить формулировку, оценка составила всего 1,4 из 3 – это двойка с минусом. И даже после этого НАБУ получило 26 рекомендаций, большинство из которых были достаточно формальными. Но по состоянию на сегодняшний день они не выполнены. Более того, ситуация только усугубилась", – подчеркнул он.

Отдельно Шрам отметил, что саботаж аудита является попыткой руководства НАБУ избежать любого контроля.

"То есть банальная попытка НАБУ, точнее его руководителя и его команды, избежать ответственности за результаты своей “эффективной” деятельности. Уровень их наглости реально зашкаливает. Потому что бесконтрольные, безответственные, безнаказанные", – заявил юрист.

По мнению Шрама именно риск повторной негативной оценки объясняет нынешнюю реакцию Бюро и антикоррупционной среды.

"Причина истерики очевидна: новый аудит может окончательно зафиксировать полную неэффективность НАБУ и стать основанием для кадровых решений. Поэтому мы видим банальную попытку избежать ответственности за результаты своей эффективной деятельности. При этом уровень цинизма зашкаливает – аудит проводят аудиторы, определенные международными партнерами, но это даже не останавливает их от попыток заблокировать проверку", – резюмировал он.

Он добавил, что проведение аудита является обязательной нормой закона и никакие публичные кампании не могут отменить это требование.

Как сообщалось , в сентябре 2024 года Кабмин назначил Комиссию по иностранным специалистам для проведения внешней независимой оценки НАБУ. Только 18 ноября эта комиссия собралась – впервые за более чем 9 лет существования Бюро. Комиссия решила ограничиться периодом от назначения текущего директора Бюро (с 6 марта 2023 г.) до 18 ноября 2024 г.

Даже аудит за короткое время выявил многочисленные недостатки и нарушения. Тогда было предложено: НАБУ должно быть распущено, поскольку реформировать его невозможно.