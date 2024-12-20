НАБУ, САП и ВАКС покрывают друг друга в нарушении Конституции и законов, – эксперт

Антикоррупционные органы Украины, в частности Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), оказались в центре скандала из-за обвинений в создании системы взаимного прикрытия. активисты, финансируемые из грантов, помогают им избегать ответственности.

Судьи ВАКС и НАБУ: в чем их обвиняют

"Судьи ВАКС научились игнорировать и нарушать Конституцию с помощью НАБУ и грантовых "наблюдателей". Одни прикрывают других. своих прихотей. Рядом с ними – профессиональные. грантовые активисты, которые через наблюдательные советы научились влиять на судебную систему в обход Конституции", – отметил Постернак.

Активисты, финансируемые международными партнерами, по словам эксперта, влияют на судебную систему через наблюдательные советы. Они первыми взяли под контроль Высший Совет Правосудия (ВРП), который должен следить за соблюдением закона, но, как утверждает Постернак, защищает "своих". и наказывает "неудобных".

"О решении ВРП в юридическом сообществе ходят легенды. Например, свежим скандалом стало публичное заявление судьи Апелляционной палаты ВАКС Панкулича. То есть только одним движением ВАКС показывает свое отношение к Конституции Украины. Но там только выразили легкую обеспокоенность, наказав тройку судей за грубое нарушение права на защиту простым предупреждением", – написал эксперт.

По мнению Постернака, ВРП давно контролируется активистами, такими как Роман Маселко. Он неоднократно поддерживал обвиняемых в коррупции судей и даже сам попал в скандал, приобретя дорогую недвижимость, якобы за деньги дедушки.

"По странному стечению обстоятельств, именно Маселко обзавелся недвижимостью за миллионы, которые ему достались от дедушки-пенсионера. Именно такие, как Маселко, а не нормы права сегодня определяют нарушителей среди судей: своим – отдельное мнение, конкурентам – закон" , – сообщил Постернак.

По словам эксперта, такая ситуация не только ослабляет судебную систему, но и вредит международному имиджу Украины. Каждый раз, когда страна просит финансовую или военную помощь, доноры напоминают о необходимости реальной борьбы с коррупцией.

Постернак предупреждает, что такая система превращает антикоррупционные органы в "касту неприкосновенных", живущих роскошной жизнью, не боясь ответственности.

"В какой-то момент легче будет ликвидировать их всех одним махом, чем навести порядок. Очень надеюсь, что до этого не дойдет", — подытожил эксперт.

Напомним, что за данным социологов, судебным властям, к которым принадлежит Высший антикоррупционный суд, не доверяют 72% украинцев.