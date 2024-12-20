НАБУ, САП и ВАКС покрывают друг друга в нарушении Конституции и законов, – эксперт

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
Антикоррупционные органы Украины, в частности Высший антикоррупционный суд (ВАКС) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), оказались в центре скандала из-за обвинений в создании системы взаимного прикрытия. активисты, финансируемые из грантов, помогают им избегать ответственности.
Судьи ВАКС и НАБУ: в чем их обвиняют
Активисты, финансируемые международными партнерами, по словам эксперта, влияют на судебную систему через наблюдательные советы. Они первыми взяли под контроль Высший Совет Правосудия (ВРП), который должен следить за соблюдением закона, но, как утверждает Постернак, защищает "своих". и наказывает "неудобных".
По мнению Постернака, ВРП давно контролируется активистами, такими как Роман Маселко. Он неоднократно поддерживал обвиняемых в коррупции судей и даже сам попал в скандал, приобретя дорогую недвижимость, якобы за деньги дедушки.
По словам эксперта, такая ситуация не только ослабляет судебную систему, но и вредит международному имиджу Украины. Каждый раз, когда страна просит финансовую или военную помощь, доноры напоминают о необходимости реальной борьбы с коррупцией.
Постернак предупреждает, что такая система превращает антикоррупционные органы в "касту неприкосновенных", живущих роскошной жизнью, не боясь ответственности.
Напомним, что за данным социологов, судебным властям, к которым принадлежит Высший антикоррупционный суд, не доверяют 72% украинцев.
Новости