НАБУ и САП открыли материалы дела по подозрению бывшего конечного бенефициарного собственника ПАО КБ "ПриватБанк" Игоря Коломойского и пятерых членов организованной им группы в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

НАБУ раскрыло материалы дела Коломойского: завершено следствие

Следствие установило, что в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской областной госадминистрации, якобы разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка. Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.

В дальнейшем часть суммы в размере более 446 млн грн с целью легализации якобы перечислили на счета трех связанных юридических лиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух. В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПриватБанка. Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал ПриватБанка во исполнение требований Национального банка Украины.

В настоящее время среди подозреваемых:

бывший конечный бенефициарный владелец ПриватБанка, организатор группы;

бывший Председатель Правления ПриватБанка;

бывший заместитель руководителя направления – директор Департамента межбанковского диллинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с ПриватБанком;

экс-заместитель Председателя Правления ПриватБанка – директор казначейства;

экс-начальница Департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;

экс-заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.

Действия лиц квалифицированы по статьям 191, 209, 366 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что этот эпизод является четвертым по делу завладения средствами ПриватБанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия. 6 сентября 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, в феврале 2021 года НАБУ и САП сообщили экс-чиновникам банка о подозрении в растрате более 136 млн грн из-за схемы страховых выплат. Уже через месяц подозрения обновили новым эпизодом, прибавив растрату почти в 315 млн дол. США (около 8,2 млрд грн) из-за аккредитивной схемы. А в сентябре 2022 года подбор инкриминируемых бывшим менеджерам ПриватБанка преступлений пополнился еще одной растратой в размере 85,2 млн грн.

Отмечается, что право ПриватБанка является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.

Ранее генпрокурор Руслан Кравченко уверял, что не будет "забирать дела у НАБУ. Но хочет результатов в расследуемых годами производствах".

В частности, его интересует, "что происходит с делами, связанными с "ПриватБанком", а также с энергетическими объектами".