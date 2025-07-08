Национальное антикоррупционное бюро Украины должно быть расформировано из-за больших затрат на свою деятельность из-за крайне низкой эффективности, провалов в работе, затянутых расследований, махинации с экспертизами и системных коррупционных скандалов детективов. Об этом пишет УНИАН.

НАБУ раскритиковали за неэффективность, низкий профессионализм и скандалы: нужно расформировать Бюро и создать нечто новое

"Большие расходы при низкой отдаче умножены на профессиональную неэффективность детективов, вместе с безынициативностью, сомнительными экспертизами и коррупционными скандалами работников. Все это – сегодняшнее НАБУ. И ему нужны радикальные меры. Первый шаг – расформировать Бюро и создать новую антикоррупционную систему работы. Иначе дела не будет", – говорится в публикации.

Там объясняют факты, почему НАБУ следует расформировать. Во-первых, из-за низкой экономической эффективности.

"За 10 лет существования Бюро государство потратило на него более 10 млрд. грн. В то время как общая сумма взысканий по решениям судов по делам, которые вело НАБУ в 2015–2025 гг., составляет /-800 млн грн. То есть на каждую 1 гривну, возвращенную в бюджет страны, НАБУ потратило… 12 (!) гривен! Впечатляющая "эффективность", – отмечают журналисты.

Во-вторых, отмечается низкая производительность детективов.

"В течение прошлого года НАБУ начало 669 уголовных производств, что составляет 2-3 производства на 1 детектива. Для сравнения – один следователь ДБР одновременно расследует от 300 до 1000. Вместе с тем, только 30% подозреваемых по делам, ведущим детективы НАБУ, являются представителями власти или должностными лицами. Поэтому Transparency International Ukraine в отчете за 10 лет работы Бюро настоятельно советует оптимизировать использование ресурсов: сосредоточить внимание на делах топкоррупции и касающихся системной коррупции", – говорится в публикации.

Кроме того, НАБУ безынициативно и затягивает расследование, добавляют в СМИ.

"Большинство дел по тому мизеру, которое расследует Бюро, инициированы не им – как правило, их передают из других органов (ГБР, Нацполиции и т.п.). И вообще, 77% всех коррупционных преступлений в государстве расследует Национальная полиция. Детективы НАБУ славятся громкими разоблачениями высокопоставленных чиновников, однако для того, чтобы довести свое "разоблачение" до приговора, часто им не хватает и десяти лет", – отмечают журналисты.

Там обращают внимание на сомнительные экспертизы, из-за которых развалились громкие дела, в частности "Ротердам" или Омельяна.

"Речь идет, например, о "Международной экспертно-правовой группе", у которой заказывали экспертизу рыночной стоимости земельных участков. Однако КВЭДы, по которым она зарегистрирована, не предусматриваются проведение такой экспертизы. Даже астрологическую и спиритическую деятельность (и это не шутка!) предусматривают, а вот экспертизу стоимости земли нет", – сообщается в публикации издания.

Там также напоминают, что вся деятельность НАБУ сопровождается постоянными скандалами, участниками которых являются детективы. Речь идет о подозрительных соглашениях с элитными квартирами, которые записываются-перезаписываются на родственников и декларируются с заниженной ценой, вип авто с столь же заниженной ценой, махинации с криптой, отмазывание родственников от тюрьмы и сокрытие их российского гражданства, системная коррупция.

Таким образом, по мнению издания, расформирование НАБУ – возможность сэкономить средства для армии.

"Украина постоянно нуждается в деньгах для финансирования армии. Чтобы их стало больше, мы можем либо сократить какие-либо расходы, либо повысить налоги. Понятно, что никто из нас не желает увеличения налогов, особенно в это непростое время. Остается сокращение расходов – за счет неэффективных структур, которые сегодня сжирают бюджетные миллиарды. И первый претендент на это – НАБУ, неэффективность работы которого уже очевидна даже международным экспертам", – подытожили в публикации.