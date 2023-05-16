НАБУ: Председателю Верховного суда объявлено подозрение

Председателю Верховного Суда и адвокату, разоблаченному на получении 2,7 млн дол. США неправомерной выгоды, сообщили о подозрении. Об этом сообщают "Комментарии".

Взятка

Их подозревают в совершении правонарушения предусмотренного статьей 368-4 Уголовного кодекса Украины — подкуп лица, оказывающего публичные услуги. Максимальная санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

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Напомним, накануне НАБУ и САП разоблачили подозреваемых "на горячем". Деньги передавали главе ВС в обмен на решения в интересах владельца группы "Финансы и кредит", сообщает пресс-служба НАБУ. Этим лицом, по данным СМИ, является Константин Жеваго.

Так, по данным следствия, в 2002 году украинский бизнесмен приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее – ГОК) у четырех компаний (далее – бывшие акционеры). 18 лет спустя бывшие акционеры обратились в хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований. В 2022 году апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг. Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 г. бизнесмен вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта-апреля 2023 он передал адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн долл. США – судьям Верховного Суда, остальные – как "оплата" посреднических услуг). В конце концов Верховный Суд в апреле 2023 года принял решение в пользу бизнесмена.



Выявить схему удалось благодаря проникновению детектива НАБУ под прикрытием внутрь преступной группировки. В ходе следственных действий НАБУ и САП задокументировали передачу и получение двумя траншами 2,6 млн дол. США. При получении второго транша в 450 тыс. дол. США 15 мая 2023 года председатель ВС и адвокат были разоблачены "на горячем".

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