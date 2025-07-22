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Недилько Ксения
Передача процессуального надзора над НАБУ от САП в Офис Генерального прокурора – запоздалый, но необходимый шаг. Реформирование Бюро должно было состояться еще несколько лет назад, потому что орган потерял эффективность и стал угрозой национальной безопасности. Такое мнение высказал политический эксперт Олег Постернак.
НАБУ потеряло доверие и контроль – передача процессуальных полномочий Генпрокурору должна была состояться несколько лет назад, – эксперт
По его словам, НАБУ постепенно превратилась в закрытую группу с коррупционными и уголовными практиками: от "сливов" материалов до наркоторговли, сексуальных связей со свидетелями, владения элитным имуществом и сотрудничества с ФСБ.
Постернак также отметил неэффективность органа, который существует уже 10 лет. По его данным, НАБУ вернуло в бюджет только 0,8 млрд грн, потратив при этом почти 10 млрд: "На 1 возвращенную в бюджет гривну Бюро потратило 12 грн налогоплательщиков".
Постернак считает, что новый закон преследует цель хотя бы минимального контроля за деятельностью Бюро. Тем более что НАБУ, по его мнению, самостоятельно почти не инициировало дела.
Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, предоставляющий отдельные полномочия Офису генпрокурора по работе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.
Вчера работниками СБУ, ГБР и ОГП проведено более 70 обысков сотрудников НАБУ.