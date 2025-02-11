НАБУ мобилизовало весь ресурс и объявило самым большим преступником: Яхно о деле Комарницкого

Несколько дней назад в Киеве НАБУ и САП провели операцию "Чистый город", цель которой – борьба с коррупцией в бюджетной и земельной сферах столицы. В НАБУ сообщили, что разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Денис Комарницкий. Фото из открытых источников

По убеждению блогера Алены Яхно, НАБУ мобилизовало весь ресурс на борьбу с земельными схемами в Киеве, якобы объявив адвоката Дениса Комарницкого "самым большим преступником" столицы.

Блогер рассказала свое видение дела. По ее словам, 6 февраля НАБУ провело ряд обысков по делу о земельных махинациях, а 10 февраля директор бюро Семен Кривонос заявил, что Комарницкий в розыске. При этом его адвокат Татьяна Гончарюк ответила, что не получала никаких процессуальных документов и вызовов в уголовном производстве. "Сообщение о подозрении" ей, по ее словам, направили уже после 17:00.

“Я сейчас не буду писать, что человека (каким бы он ни был) нельзя без суда объявили самым большим преступником Киева. Не буду писать, что повестки в НАБУ рассылают как рекламу пиццерии (мы уже к этим процессуальным факапам привыкли)” – написала Яхно на своей странице в Facebook.

Она также назвала интересной реакцию приближенных к Офису президента Telegram-каналов.

"Там такой визг, счастье и ликование… Один из топовых тг-каналов, обслуживающий ОП, даже написал, что Комарницкий прячет налоги с корпоративов Парфенюка. Я вот себе думаю, если Комарницкого так торпедируют они, то может, он не так плох, как кажется” – предположила в сообщении блогер.

Напомним, что в материалах, изъятых по делу Комарницкого, как писал портал "Комментарии", могут быть разговоры топ-чиновников "Слуги народа".