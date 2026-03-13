НАБУ и САП лоббируют повышение неограниченных зарплат судьям ВАКС

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко просят Премьер-министра повышать с ар платами судьям Высшего антикоррупционного суда. Такие действия этих двух силовиков нарушают Конституцию и дискредитируют суд как независимую ветвь власти. Об этом сообщают "Украинские новости".

Фото: из открытых источников

Журналисты привели цитату из письма руководителей НАБУ и САП, в котором они просят повысить судьям зарплаты.

" Обращаем ваше внимание, что деятельность НАБУ и САП неразрывно связана с ВАКС. Учитывая это, в целях надлежащего обеспечения осуществления правосудия ВАКС, просим обратить внимание на необходимость решения проблемных вопросов ВАКС. Представляется целесообразным отменить ограничение размера прожиточного минимума для трудоспособных должностных лиц, который применяется для определения баз КС", - пишут журналисты.

Отмечается, что инициатива по повышению зарплат исходит не от суда, а фактически руководитель САП и директор Бюро просят отменить ограничения для судей. Подобные действия должностных лиц дискредитируют суд.

"Украинские новости" подчеркнули, что согласно положениям Конституции, судебная ветвь власти независима, и судьи защищены от различных попыток влияния на их решение еще рядом действующих законодательных актов государства. Кроме того, независимость Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) является ключевым требованием ЕС для интеграции Украины, предусматривающей полную автономию от любого влияния и защиты судей от вмешательства в их работу, сообщили журналисты.

В то же время, констатировали они, в адрес ВАКС периодически все же раздаются публичные упреки в "лояльности" к процессуальным потребностям НАБУ и САП.

Как сообщалось ранее, в работе ВАКС и НАБУ имеются критические системные нарушения. Речь идет о вмешательстве в автораспределение дел и поддержке исключительно позиции прокурора в ВАКС, а также об игнорировании доказательств, формировании обвинения под заранее определенную версию и использовании "провокаций" детективами НАБУ.

Европейские суды не доверяют ВАКС и всей антикоррупционной вертикали. Они констатируют отсутствие у них фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека.

Также известно, что судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд " выбила " себе из бюджета полмиллиона гривен. Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная отсудила у государства 1,7 млн грн недополученного судейского вознаграждения за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года.

Киевский окружной административный суд принял решение о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич.



