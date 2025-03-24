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На Запорожском направлении военные ВСУ убили раненого побратима: что известно

Что известно об "убийстве" раненого украинского военного его побратимами

сегодня, 15:45
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Кречмаровская Наталия

Российские пропагандисты создают и распространяют разнообразные фейки об украинских военных с целью их дискредитации.

На Запорожском направлении военные ВСУ убили раненого побратима: что известно

Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации прокомментировали видео, на котором якобы два украинских военных убили своего раненого побратима в Запорожском направлении. В ЦПД отметили, что это видео постановочное и распространяют его вражеские TG-каналы.

В Центре пояснили, что указывает на фейковость вражеского видео, распространяемого пропагандистами. По данным специалистов, невозможно идентифицировать действующих лиц и место съемки, не слышны звуки, присущие зоне ведения боевых действий. Также в Центре подчеркнули, что местность в видео не похожа на район ведения активных боевых действий, а форма у так называемых военных слишком чиста как для фронтовиков.

"Подобные фейки распространяются с целью дискредитации Вооруженных сил Украины", — пояснили в Центре противодействия дезинформации.

Также специалисты узнали, кто приобщился к созданию фейкового видео. Отмечается, что к созданию таких деструктивных материалов имеет отношение студия “Крылья”, связанная с минобороны РФ, а его распространением занимаются агентства, причастные к ГРУ РФ.

Напомним, что в Одесской области, как писал портал "Комментарии", заместитель председателя врачебно-консультативной комиссии предлагал списание в запас ВСУ военного за немалое вознаграждение. В Офисе генерального прокурора сообщили, что чиновнику сообщили о подозрении.

По данным следствия, подозреваемый, действуя в сговоре с должностными лицами Военно-медицинского клинического центра Южного региона, в ноябре 2024 предложил помочь военному списать в запас ВСУ за деньги.




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/13674
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