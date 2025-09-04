Сегодня, 4 сентября, общая группа оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП Волынской области и работников Национальной полиции осуществляла оповещение граждан на территории Луцка и Луцкого района.

На Волыни снова произошел конфликт с ТЦК: раздавались выстрелы

Во время пребывания в селе Боратин группа оповещения подошла к четырем мужчинам, двигавшимся по одной из улиц, в которых было решено проверить военно-учетные документы.

Как сообщают в Волынском ОТЦК и СП, двое из них пытались скрыться и скрылись в заброшенном трехэтажном здании. Группа оповещения последовала за мужчинами и предложила предъявить военно-учетные документы.

"При попытке проверки документов эти лица начали оказывать физическое сопротивление и наносить телесные повреждения военнослужащим ТЦК. С целью пресечения неправомерных действий со стороны гражданских лиц, один из военнослужащих пытался произвести упреждающий выстрел из зарегистрированного травматического оружия. Однако гражданское лицо выбило пистолет из рук военного и подхватив его с пола, открыло огонь в сторону группы оповещения. К нападающим был применен слезоточивый газ с целью пресечения противоправных действий", – заявляют в ведомстве.

В настоящее время одному из военнослужащих оказывается медицинская помощь, предварительно – перелом руки.

На месте работала следственно-оперативная группа, фигуранты доставлены в подразделение полиции для установления всех обстоятельств.

