На акциях протеста, которые до сих пор проходили мирно, в Киеве начались беспорядки. Сначала на митинг пришла нардепка Марьяна Безуглая с плакатом "отставка Сырского", которая начала общаться с митингующими.

На митингах уже сожгли фото Зеленского и кричали «Безуглая – черт»

После этого протестующие начали выкрикивать на нардепку, что она предательница, написали новые плакаты с оскорбительными лозунгами, а потом и вовсе начали кричать: "Безуглая – черт".

Также позже неизвестные в балаклавах под звуки тревоги сожгли портреты главы Офиса Президента Андрея Ермака и главы украинского государства Владимира Зеленского. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, опубликовавший видео.

Протестующие якобы прозвали их провокаторами и отмечают, что это не часть мирного протеста.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая, которая в составе других нардепов голосовала за законопроект №12414 против независимости НАБУ и САП, объявила, что придет сегодня на митинги. Однако свой жест нардепка объяснила не поддержкой протестующих, а своим собственным протестом.

"Я не нашла возможностей для собственного протеста по всем вопросам, что написала выше, и еще по большему количеству других. Честно, мне пофиг на ваши латте, собачек, НАБУ и САП на картонках. Сегодня я приду, присоединюсь. Но со своей болью. Ибо других способов быть услышанной, как понимаю, нет. И посмотрим, как гражданское общество готово говорить о реформе ВСУ, мобилизации, Покровске или реформе СБУ. Вывезете ли вы мой протест, наполненный тоской за последние годы. Поймете, что иметь возможность общаться со всеми властными и писать законы не является формулой изменений без сознательного общества, которое готово работать системно", – отметила Безуглая.