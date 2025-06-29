Азербайджан официально объявил об отмене всех культурных мероприятий, связанных с Россией, на фоне международного скандала после гибели двух азербайджанских граждан в Екатеринбурге.



Азербайджан отменил все культурные мероприятия РФ

Согласно сообщению государственного агентства AZERTAC, правительство Азербайджана отменило все концерты, фестивали, театральные постановки и выставки, организованные при участии российских государственных и частных структур. Это решение было принято после того, как во время полицейских облав в Екатеринбурге погибли двое братьев Сафаровых, а ещё несколько граждан получили ранения.

Инцидент вызвал серьёзную обеспокоенность в Баку. Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ и выразило решительный протест, потребовав полного расследования и наказания виновных в жестоком обращении с гражданами Азербайджана.

Очевидцы описывают происходящее как "ночной рейд" с избиениями, пытками током и арестами без объяснений. Родственники погибших утверждают, что братьев жестоко избивали до потери сознания.

В знак протеста Азербайджан также прекратил любое культурное сотрудничество с Россией. Средства за приобретённые билеты на отменённые мероприятия пообещали вернуть в полном объёме.

Этот шаг стал символом решительной позиции Азербайджана и может привести к дальнейшему обострению отношений между Баку и Москвой. В социальных сетях решение правительства вызвало широкий резонанс и поддержку — пользователи призывают другие страны поступать так же, демонстрируя недопустимость агрессии и этнического насилия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что у странская юниорка демонстративно покинула пьедестал рядом с россиянками.

