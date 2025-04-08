Мобилизацию срывают: почему в Черновицком ТЦК произошел громкий скандал

В понедельник, 7 апреля, в Черновицком областном ТЦК произошел инцидент, связанный с мобилизационными мероприятиями. В областном объединенном центре мобилизации произошел инцидент с участием группы гражданских лиц. По данным ТЦК, гражданские пытались воспрепятствовать проведению мероприятий, связанных с мобилизационной работой.

Громкий скандал с ТЦК. Фото портал "Комментарии"

"По предварительным данным, военнообязанный гражданин, который уклонялся от исполнения воинского долга, был приглашен в учреждение с целью выяснения обстоятельств его учетных данных и исполнения обязанностей в пределах действующего законодательства. В то же время группа лиц начала активно сопротивляться действиям военнослужащих, сопровождая свои действия агрессивным поведением и видеофиксацией с нарушением правового режима доступа к объекту”, — говорится в официальном сообщении Черновицкого ТЦК.

В терцентре подчеркнули, что публичное обвинение в адрес работников ТЦК и СП относительно якобы противоправных действий является безосновательным и не подтвержденным фактами. Военные терцентра вызвали полицию.

"Отмечаем, что любое препятствие выполнению законных полномочий военнослужащих центров комплектования и социальной поддержки является прямым нарушением закона... Особенно опасно, когда подобные действия имеют признаки умышленного срыва мобилизационной работы, подрывающей обороноспособность государства во время широкомасштабной вооруженной агрессии", — сказал он.

Также напомнили гражданам препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период карается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, что в Ровно, как писал портал "Комментарии", военный "разогнал" представителей ТЦК.



