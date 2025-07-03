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Мобилизация лиц с двойным гражданством: что известно о "документе" от Одесского ТЦК

В сети интернет распространяют фейковый документ якобы от Одесского ТЦК

3 июля 2025, 18:54
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжается мобилизация. Однако из-за мер принудительной мобилизации и с целью дестабилизации распространяется фейковая информация.

Мобилизация лиц с двойным гражданством: что известно о "документе" от Одесского ТЦК

Мобилизация. Иллюстративное фото

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что информация о мобилизации граждан Молдовы в Одессе и области является фейком.

"Вражеские TG-каналы распространяют фейковый "документ" от имени Одесского ТЦК о якобы мобилизации лиц с двойным гражданством, в частности Молдовы, в Одессе и области", — говорится в сообщении.

Аналитики Центра отметили, что такого документа нет. Эту информацию подтвердили в Одесском областном ТЦК и СП. Также в ЦПД указали признаки подделки — в документе есть грамматические ошибки, нарушение стандартов оформления и поддельный Указ Президента Украины №69/2025 от 24.02.2025.

В Центре противодействия дезинформации пояснили, что действующий указ с номером 69/2025 датирован 05.02.2025 и касается других вопросов.

Мобилизация лиц с двойным гражданством: что известно о ”документе” от Одесского ТЦК - фото 2

"Цель фейка — дестабилизировать ситуацию в регионе", — объяснили аналитики ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в ТЦК указывают на практику, которая подрывает мобилизационную систему. И это защита уклоняющихся адвокатами.

В Винницком областном ТЦК и СП отметили, что вопрос справедливой мобилизации и соблюдения законности приобретает особое внимание. При этом заметили, что все чаще возникают случаи, адвокаты оправдывают уклоняющихся, используя правовые пробелы или манипулируя нормами закона.

В терцентре подчеркнули, что такие действия не только подрывают усилия Вооруженных Сил, но и способствуют размыванию авторитета государственных институций, в частности, территориальных центров комплектования.




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Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02egfYZaAGgo1mVjxk3GhkFtN2qZtqfQid51xcW1Gv9GsYYErUcrMgC3fyQm1HpboVl
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