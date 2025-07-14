Минобороны зовет на войну иностранцев, пританцовывая (ВИДЕО)

В Тик-Ток Министерства обороны Украины появилось новое видео, где девушка на испанском языке призывает воевать иностранцев.

Минобороны зовет на войну иностранцев, приплясывая

На видео девушка в сомбреро говорит на испанском и призывает иностранцев присоединяться к рекрутинговым центрам и идти воевать в Украину. При этом тон, которым девушка делает – довольно веселый, а в конце видео она даже начала танцевать.

"Привет! С вами говорит Министерство обороны Украины. А я впервые в жизнь говорю на испанском. Все это для того, чтобы пригласить вас на сайт Центра рекрутинга иностранцев. Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и не боевые должности в украинской армии. Мы сильнейшая армия Европы. Присоединяйся!" – сказала девушка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в марте в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.

Также "Комментарии" писали , что сеть разразилась гневными комментариями относительно нового сообщения в Фейсбуке Сумского ОТЦК. Там решили проявить "креативность" и призвать молодежь пойти воевать по контракту "18-24". В ведомстве сравнили детскую игру Minecraft с войной и выделили "привилегии" последней.

"Фильм Minecraft уже в кино! А пока кто-то крафтит деревянный меч, другие — формируют команду реального мира. И ты можешь быть среди них. Пока кто готовится к премьере фильма Minecraft — ты можешь прокачать главного персонажа в реальности. Себя", — пишут авторы публикации. Далее они сравнивают, как происходит при игре, и как на войне, подчеркивая "плюсы".