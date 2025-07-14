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Минобороны зовет на войну иностранцев, пританцовывая (ВИДЕО)

Минобороны Украины продолжает вести свой Тик-Ток, каждое видео еще больше шокирует

14 июля 2025, 18:23
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Недилько Ксения

В Тик-Ток Министерства обороны Украины появилось новое видео, где девушка на испанском языке призывает воевать иностранцев.

Минобороны зовет на войну иностранцев, пританцовывая (ВИДЕО)

Минобороны зовет на войну иностранцев, приплясывая

На видео девушка в сомбреро говорит на испанском и призывает иностранцев присоединяться к рекрутинговым центрам и идти воевать в Украину. При этом тон, которым девушка делает – довольно веселый, а в конце видео она даже начала танцевать.

"Привет! С вами говорит Министерство обороны Украины. А я впервые в жизнь говорю на испанском. Все это для того, чтобы пригласить вас на сайт Центра рекрутинга иностранцев. Мы ищем сильных и мужественных людей на боевые и не боевые должности в украинской армии. Мы сильнейшая армия Европы. Присоединяйся!" – сказала девушка.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в марте в Тик-ток Министерства обороны Украины появилось видео, на котором мужчина идет в Макдональдс и покупает чизбургер, а затем сообщает, что за контракт "18-24" молодые мужчины могут получить миллион гривен, на эти деньги купить себе квартиру, или 15 тысяч 625 чизбургеров.

"Жаль, что мне не 18", — говорит мужчина. При том чтобы пользователи соцсети не подумали, что это фейк, мужчина уточнил, что это правда Тик-ток Минобороны Украины.

Также "Комментарии" писали , что сеть разразилась гневными комментариями относительно нового сообщения в Фейсбуке Сумского ОТЦК. Там решили проявить "креативность" и призвать молодежь пойти воевать по контракту "18-24". В ведомстве сравнили детскую игру Minecraft с войной и выделили "привилегии" последней.

"Фильм Minecraft уже в кино! А пока кто-то крафтит деревянный меч, другие — формируют команду реального мира. И ты можешь быть среди них. Пока кто готовится к премьере фильма Minecraft — ты можешь прокачать главного персонажа в реальности. Себя", — пишут авторы публикации. Далее они сравнивают, как происходит при игре, и как на войне, подчеркивая "плюсы".



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